Entregan Galardón Manuel Corpus Beltrán a policías; se invertirán más de mil 100 mdp en seguridad: Alcalde

Saltillo
/ 19 enero 2026
    Se entregó el Galardón Manuel Corpus Beltrán a cuatro policías destacados. FOTO: CORTESÍA

El objetivo es mantener a Saltillo entre las ciudades más seguras del país, puntualizó el alcalde Javier Díaz

En el marco del Día del Policía Saltillense, el alcalde Javier Díaz González anunció que durante 2026 se destinará una inversión superior a los mil 100 millones de pesos al rubro de seguridad, con el objetivo de mantener a la capital de Coahuila como una de las ciudades más seguras del país.

El anuncio se realizó durante la ceremonia de entrega del Galardón Manuel Corpus Beltrán al Mérito Policial, donde el edil destacó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, los recursos se aplicarán en la capacitación de los policías en activo, la formación de nuevos elementos en la Academia, así como en la adquisición de patrullas, uniformes, equipo táctico y la ampliación del sistema de videovigilancia.

“Vamos a mantener y fortalecer lo logrado, a seguir cuidando a quienes nos cuidan. Porque aquí la seguridad se construye todos los días. Y por amor a Saltillo, vamos con todo y por más”, expresó Díaz González.

El alcalde subrayó que la seguridad no solo es una prioridad institucional, sino un factor determinante para la calidad de vida de las familias, al generar condiciones de tranquilidad, desarrollo económico y cohesión social.

Durante la ceremonia se reconoció a cuatro elementos con el Galardón Manuel Corpus Beltrán: Ignacio Reyes González, en la categoría Perseverancia y Trayectoria; Felipe Granados Hernández, en Actos Heroicos; Lucía Milndrette Gómez Sosa, en Proximidad Social y Vinculación Ciudadana; y Francisco Javier Méndez Dávila, en la categoría Post Mortem.

La Policía de Saltillo es considerada de las más confiables y eficientes, puntualizó el Alcalde. FOTO: CORTESÍA

Díaz González agradeció el trabajo de los galardonados y del conjunto de los agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al señalar que la Policía de Saltillo es de las más confiables y eficientes del país, condición que ha permitido que la ciudad se mantenga entre las más seguras de México.

En el evento participaron el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, y el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez, quienes refrendaron la coordinación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado en materia de seguridad.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, reconoció que ser policía implica sacrificio, vocación, disciplina y temple. Señaló que los buenos resultados en seguridad son producto del trabajo conjunto con la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y la ciudadanía.

“Son más de mil 200 elementos, cada uno con historias particulares, que todos los días dan lo mejor de sí por Saltillo”, afirmó.

A nombre de las y los policías, la oficial Cecilia Guadalupe Martínez González agradeció al alcalde y al gobernador por los apoyos brindados. “Sabemos que en Saltillo la seguridad es la prioridad de prioridades, y estamos comprometidos al 100 por ciento para mantener la ciudad segura”, dijo.

La ceremonia contó también con la presencia de mandos militares y representantes de la Guardia Nacional, del Poder Judicial, integrantes del Cabildo, funcionarios municipales y policías de los distintos agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

