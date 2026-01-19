Entregan Galardón Manuel Corpus Beltrán a policías; se invertirán más de mil 100 mdp en seguridad: Alcalde

En el marco del Día del Policía Saltillense, el alcalde Javier Díaz González anunció que durante 2026 se destinará una inversión superior a los mil 100 millones de pesos al rubro de seguridad, con el objetivo de mantener a la capital de Coahuila como una de las ciudades más seguras del país.

El anuncio se realizó durante la ceremonia de entrega del Galardón Manuel Corpus Beltrán al Mérito Policial, donde el edil destacó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, los recursos se aplicarán en la capacitación de los policías en activo, la formación de nuevos elementos en la Academia, así como en la adquisición de patrullas, uniformes, equipo táctico y la ampliación del sistema de videovigilancia.

“Vamos a mantener y fortalecer lo logrado, a seguir cuidando a quienes nos cuidan. Porque aquí la seguridad se construye todos los días. Y por amor a Saltillo, vamos con todo y por más”, expresó Díaz González.

El alcalde subrayó que la seguridad no solo es una prioridad institucional, sino un factor determinante para la calidad de vida de las familias, al generar condiciones de tranquilidad, desarrollo económico y cohesión social.

Durante la ceremonia se reconoció a cuatro elementos con el Galardón Manuel Corpus Beltrán: Ignacio Reyes González, en la categoría Perseverancia y Trayectoria; Felipe Granados Hernández, en Actos Heroicos; Lucía Milndrette Gómez Sosa, en Proximidad Social y Vinculación Ciudadana; y Francisco Javier Méndez Dávila, en la categoría Post Mortem.