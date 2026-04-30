Entregan unidades y uniformes a Bomberos y Protección Civil de Saltillo

La tarde de este jueves, elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos se vieron beneficiados con la entrega de unidades y uniformes para la realización de su labor diaria en el combate de incendios y emergencias en las que se requiere su ayuda.

En una breve y modesta ceremonia, personal de bomberos acudió a la explanada de la presidencia municipal, donde se llevó a cabo la entrega simbólica de los recursos mencionados. En este evento, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, reconoció, aplaudió y agradeció, en nombre de la ciudadanía, el desempeño que diariamente realizan los elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

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Se comentó que esto representa un beneficio y una motivación para ellos en su labor comunitaria, ayudando a los elementos a desempeñar su trabajo de la mejor manera posible y recordándoles que la presidencia municipal los respalda.

Agradecidos, los elementos se sienten apoyados por la alcaldía y por quien encabeza la presidencia municipal, lo que les permite realizar su trabajo de la mejor manera en beneficio de la sociedad en general.