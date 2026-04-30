Entregan unidades y uniformes a Bomberos y Protección Civil de Saltillo
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El alcalde hizo entrega de este material para mejorar las labores de los bomberos
La tarde de este jueves, elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos se vieron beneficiados con la entrega de unidades y uniformes para la realización de su labor diaria en el combate de incendios y emergencias en las que se requiere su ayuda.
En una breve y modesta ceremonia, personal de bomberos acudió a la explanada de la presidencia municipal, donde se llevó a cabo la entrega simbólica de los recursos mencionados. En este evento, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, reconoció, aplaudió y agradeció, en nombre de la ciudadanía, el desempeño que diariamente realizan los elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.
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Se comentó que esto representa un beneficio y una motivación para ellos en su labor comunitaria, ayudando a los elementos a desempeñar su trabajo de la mejor manera posible y recordándoles que la presidencia municipal los respalda.
Agradecidos, los elementos se sienten apoyados por la alcaldía y por quien encabeza la presidencia municipal, lo que les permite realizar su trabajo de la mejor manera en beneficio de la sociedad en general.