Rehabilitarán centros de salud en Saltillo con inversión de 160 mdp

Durante una supervisión de los avances de infraestructura, el Edil informó que se destinará una inversión de 160 millones de pesos, presupuesto que abarca tanto la obra civil como el equipamiento especializado de las unidades médicas.

El alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, anunció un ambicioso proyecto de rehabilitación de centros de salud en la capital de Coahuila, con el objetivo de priorizar el bienestar de las familias saltillenses desde sus propias comunidades.

“Hoy es un día muy importante para la salud de las y los saltillenses. Estamos aquí supervisando el avance de este gran proyecto de los centros de salud, que es una prioridad en nuestra administración”, afirmó Díaz González.

El plan contempla la intervención de diversos puntos estratégicos para que la ciudadanía cuente con servicios profesionales cerca de sus hogares, evitando que tengan que trasladarse hasta los hospitales generales para recibir consultas de tipo básico.

“Estamos rehabilitando estos espacios. No solo es la infraestructura, sino también el equipamiento y, lo más importante, que haya médicos y medicamentos suficientes para atender a la gente de Saltillo”, subrayó el Alcalde.

Díaz González detalló que los centros renovados ofrecerán consultas generales, odontología y psicología. Además, se implementará un sistema de telemedicina para conectar a los pacientes de las colonias con médicos especialistas de forma remota.

“Los centros de salud de los barrios y de las colonias van a estar conectados con médicos especialistas acá en los hospitales generales; queremos que la salud esté cerca de los barrios”, explicó el Munícipe sobre el nuevo modelo.

Como parte integral de la estrategia, el Alcalde destacó el fortalecimiento del abasto de fármacos mediante una tarjeta de salud popular, diseñada específicamente para brindar apoyo a las personas de la tercera edad y con discapacidad.

En cuanto al entorno de las clínicas, Javier Díaz aseguró que existe una coordinación estrecha con las autoridades de seguridad para garantizar que tanto el personal médico como los pacientes cuenten con espacios seguros en las zonas populares.

Finalmente, Javier Díaz se comprometió a que el 100 por ciento de estos centros opere bajo el nuevo esquema antes de que concluya el año. “La salud es lo más sagrado que tiene nuestra gente”, concluyó.