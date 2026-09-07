Es UAdeC sede de la 35 Cátedra INEGI

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    Es UAdeC sede de la 35 Cátedra INEGI
    Autoridades de la UAdeC y el INEGI inauguraron la 35 Cátedra INEGI, que tendrá actividades durante cinco días. CORTESÍA

Especialistas, docentes y estudiantes participarán en talleres y conferencias sobre el uso de datos para analizar fenómenos sociales

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) inauguraron la 35 Cátedra INEGI, espacio que durante cinco días reunirá a especialistas, docentes y estudiantes para promover el uso de información estadística y geográfica.

La actividad, que se realiza en distintas instituciones de educación superior del país, tiene como sede en esta edición a la UAdeC, donde se desarrollarán conferencias y talleres enfocados en el aprovechamiento de datos para el análisis de fenómenos sociales y la toma de decisiones.

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En la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás” encabezaron el acto el rector Octavio Pimentel Martínez; Omar Muro Orozco, director adjunto de Registros Administrativos Sociodemográficos del INEGI; Kerena Hernández Martínez, coordinadora de la Unidad Sureste; Ángela Molina Arriaga, subcoordinadora de Vinculación de la UAdeC, y Norma Luz Navarro Sandoval, directora de Diseño Conceptual de Encuestas Especiales en Hogares del INEGI, además de integrantes de la comunidad universitaria e invitados especiales.

MÁS DE 15 AÑOS DE VINCULACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES

Omar Muro Orozco destacó que desde hace más de 15 años el INEGI ha fortalecido su relación con instituciones académicas mediante esta Cátedra, con el propósito de acercar a investigadores, profesores y alumnos herramientas para consultar, analizar y utilizar información en la toma de decisiones.

Señaló que el Instituto también ha trabajado para facilitar el acceso a sus contenidos mediante recursos como tabulados interactivos, microdatos y datos abiertos.

Explicó que el programa de esta edición permitirá a los participantes conocer información relacionada con salud y envejecimiento, bienestar, territorio, características sociodemográficas, así como ingresos y gastos de los hogares.

$!Especialistas del INEGI impartirán conferencias y talleres sobre información estadística, territorio y características sociodemográficas.
Especialistas del INEGI impartirán conferencias y talleres sobre información estadística, territorio y características sociodemográficas. CORTESÍA

Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez agradeció al INEGI por elegir a la UAdeC como sede y subrayó que la colaboración entre ambas instituciones permitirá generar conocimiento sustentado en datos.

Pimentel Martínez señaló que la información estadística y geográfica constituye una herramienta para comprender con mayor profundidad la realidad social y contribuir a la toma de decisiones en áreas como salud, economía, desarrollo social, territorio e infraestructura.

CONFLUYEN DISTINTAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

El rector destacó además la participación de las facultades de Medicina, Psicología, Ingeniería, Arquitectura y Economía, al considerar que la intervención de distintas disciplinas permite analizar los problemas sociales desde diferentes perspectivas.

Mientras el INEGI genera información para observar y caracterizar los fenómenos que ocurren en el país, añadió, las universidades tienen la responsabilidad de analizarla, interpretarla y convertirla en conocimiento útil para la sociedad.

Como parte de la jornada inaugural se presentó la conferencia “Encuesta Nacional sobre la Salud y Envejecimiento en México”, a cargo de Norma Luz Navarro Sandoval, directora de Diseño Conceptual de Encuestas Especiales en Hogares del INEGI. Los comentarios estuvieron a cargo de Mario Alberto Valdés Dávila, de la Facultad de Medicina, y José González Tovar, de la Facultad de Psicología.

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El programa continuará este martes 8 de septiembre, a las 10:00 horas, con el taller “Elaboración de tabulados estadísticos de los datos del INEGI-ENBIARE”, impartido por Ricardo Martínez Novelo, director de Generación de Resultados de Encuestas Especiales en Hogares.

Para el 9 de septiembre está programada la conferencia “Imágenes del territorio”, a cargo de Lilia Lizbeth Bastida Ortiz, subdirectora de Percepción Remota Satelital. Los comentarios serán realizados por Josué Gómez Casas, de la Facultad de Ingeniería, y Areli Magdiel López Montelongo, de la Facultad de Arquitectura.

$!La jornada reúne a estudiantes y docentes de distintas facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila.
La jornada reúne a estudiantes y docentes de distintas facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila. CORTESÍA

El 10 de septiembre se impartirá el taller “Elaboración de mapas temáticos sociodemográficos”, a cargo de Julio César Gómez Rivera, jefe de Departamento de Medios Impresos.

Las actividades concluirán el 11 de septiembre con la conferencia “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares”, impartida por Octavio Heredia Hernández, director general adjunto de Encuestas Sociodemográficas. Participarán como comentaristas Jesús Ángel Padilla Gámez, de la Facultad de Medicina, y Hada Sáenz, de la Facultad de Economía.

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