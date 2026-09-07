Tres compiten por la dirección de Jurisprudencia de la UAdeC

Óscar Nájera Davis llevó una banda musical y regaló hamburguesas, mientras que Marisol Díaz Valencia ofreció paella y también contó con la presentación de un grupo musical.

Los tres aspirantes acudieron ante el Consejo Directivo de la facultad para entregar su documentación. Tras la revisión de sus expedientes, fueron declarados aptos para participar en la contienda y comenzaron sus actividades de campaña.

Este lunes inició formalmente el proceso para renovar la dirección de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con el registro de Marisol Díaz Valencia, Sofía Elena Hernández y Óscar Nájera Davis como candidatos al puesto.

De acuerdo con la convocatoria, el registro de candidatos se mantendrá abierta hasta el 8 de septiembre, mientras que las campañas concluirán el miércoles 9 de septiembre a las 18:00 horas. La elección se llevará a cabo el jueves 10 de septiembre, de 9:00 a 18:00 horas.

Quien resulte electo ocupará la dirección de la Facultad de Jurisprudencia durante el periodo 2026-2029.

La contienda tiene además un componente histórico, debido a que la facultad no ha tenido hasta ahora una mujer al frente de la dirección. Con la participación de Marisol Díaz y Sofía Elena Hernández, existe la posibilidad de que por primera vez una mujer ocupe este cargo.

Marisol Díaz Valencia planteó una propuesta basada en innovación, inclusión y atención al estudiantado.Entre sus principales proyectos está incorporar herramientas de inteligencia artificial a la formación de los estudiantes de Derecho y establecer una clínica de salud psicoemocional para la comunidad universitaria.

“Porque ya es tiempo de mujeres y además es tiempo de un cambio”, señaló.

Además destacó que alrededor del 70 por ciento de los estudiantes de la facultad son mujeres y sostuvo que su proyecto contempla a toda la comunidad universitaria, incluidos estudiantes con discapacidad y neurodivergencias.

Durante su registro presentó, además, por iniciativa propia, la declaración conocida como “Tres de Tres contra la Violencia”. Explicó que este documento no forma parte de los requisitos establecidos en la convocatoria, aunque sí está contemplado en el Estatuto Universitario.

Sofía Elena Hernández enfocó su propuesta en fortalecer la formación jurídica de los estudiantes y la capacitación del personal docente.

Consideró que la enseñanza del Derecho debe ir más allá de la transmisión de conocimientos y enfocarse en desarrollar la capacidad de análisis y razonamiento de los futuros abogados.

“Yo creo mucho en que los muchachos necesitamos formarlos con criterio jurídico, que sepan razonar”, expresó.

Hernández explicó que tomó la decisión de participar el viernes, aunque cuenta con una trayectoria profesional vinculada con el Derecho y la educación. Es abogada, egresada en 1991, y cuenta con estudios de maestría y doctorado en educación.

Ha trabajado en el Poder Judicial, ejercido el litigio y desarrollado actividades en el ámbito notarial y académico. También destacó su vínculo familiar con la institución, al señalar que su tío abuelo, Eduardo Hernández Elguezabal, participó en la fundación de la escuela y que su padre, Luis Hernández Elguezabal, fue director de la facultad.