Tres compiten por la dirección de Jurisprudencia de la UAdeC

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    Tres compiten por la dirección de Jurisprudencia de la UAdeC
    Sofía Elena Hernández, Óscar Nájera Davis y Marisol Díaz Valencia se registraron como candidatos a la dirección de Jurisprudencia de la UAdeC. KATYA GONZÁLEZ

Marisol Díaz Valencia, Sofía Elena Hernández y Óscar Nájera Davis se registraron para contender por la dirección de la Facultad de Jurisprudencia. La elección será el 10 de septiembre

Este lunes inició formalmente el proceso para renovar la dirección de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con el registro de Marisol Díaz Valencia, Sofía Elena Hernández y Óscar Nájera Davis como candidatos al puesto.

Los tres aspirantes acudieron ante el Consejo Directivo de la facultad para entregar su documentación. Tras la revisión de sus expedientes, fueron declarados aptos para participar en la contienda y comenzaron sus actividades de campaña.

Óscar Nájera Davis llevó una banda musical y regaló hamburguesas, mientras que Marisol Díaz Valencia ofreció paella y también contó con la presentación de un grupo musical.

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$!Marisol Díaz Valencia busca convertirse en la primera mujer en dirigir la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC.
Marisol Díaz Valencia busca convertirse en la primera mujer en dirigir la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC. KATYA GONZÁLEZ

De acuerdo con la convocatoria, el registro de candidatos se mantendrá abierta hasta el 8 de septiembre, mientras que las campañas concluirán el miércoles 9 de septiembre a las 18:00 horas. La elección se llevará a cabo el jueves 10 de septiembre, de 9:00 a 18:00 horas.

Quien resulte electo ocupará la dirección de la Facultad de Jurisprudencia durante el periodo 2026-2029.

La contienda tiene además un componente histórico, debido a que la facultad no ha tenido hasta ahora una mujer al frente de la dirección. Con la participación de Marisol Díaz y Sofía Elena Hernández, existe la posibilidad de que por primera vez una mujer ocupe este cargo.

Marisol Díaz Valencia planteó una propuesta basada en innovación, inclusión y atención al estudiantado.Entre sus principales proyectos está incorporar herramientas de inteligencia artificial a la formación de los estudiantes de Derecho y establecer una clínica de salud psicoemocional para la comunidad universitaria.

“Porque ya es tiempo de mujeres y además es tiempo de un cambio”, señaló.

Además destacó que alrededor del 70 por ciento de los estudiantes de la facultad son mujeres y sostuvo que su proyecto contempla a toda la comunidad universitaria, incluidos estudiantes con discapacidad y neurodivergencias.

Durante su registro presentó, además, por iniciativa propia, la declaración conocida como “Tres de Tres contra la Violencia”. Explicó que este documento no forma parte de los requisitos establecidos en la convocatoria, aunque sí está contemplado en el Estatuto Universitario.

Sofía Elena Hernández enfocó su propuesta en fortalecer la formación jurídica de los estudiantes y la capacitación del personal docente.

Consideró que la enseñanza del Derecho debe ir más allá de la transmisión de conocimientos y enfocarse en desarrollar la capacidad de análisis y razonamiento de los futuros abogados.

“Yo creo mucho en que los muchachos necesitamos formarlos con criterio jurídico, que sepan razonar”, expresó.

Hernández explicó que tomó la decisión de participar el viernes, aunque cuenta con una trayectoria profesional vinculada con el Derecho y la educación. Es abogada, egresada en 1991, y cuenta con estudios de maestría y doctorado en educación.

Ha trabajado en el Poder Judicial, ejercido el litigio y desarrollado actividades en el ámbito notarial y académico. También destacó su vínculo familiar con la institución, al señalar que su tío abuelo, Eduardo Hernández Elguezabal, participó en la fundación de la escuela y que su padre, Luis Hernández Elguezabal, fue director de la facultad.

$!Los tres aspirantes presentaron sus propuestas durante el inicio de la contienda por la dirección de la Facultad de Jurisprudencia.
Los tres aspirantes presentaron sus propuestas durante el inicio de la contienda por la dirección de la Facultad de Jurisprudencia. KATYA GONZÁLEZ

Sobre la posibilidad de que una mujer llegue a la dirección, sostuvo que la preparación debe ser el principal criterio para elegir a quien encabece la institución, aunque reconoció la importancia de que las mujeres tengan acceso a estos espacios.

Óscar Nájera Davis, tercer candidato registrado, propuso actualizar los contenidos académicos y fortalecer la vinculación de la facultad con los sectores productivos de la región.

Entre sus planteamientos está aprovechar las oportunidades que genera la industria automotriz y desarrollar áreas como el Derecho energético, además de revisar los mecanismos de evaluación para acercarlos a las condiciones que enfrentan los abogados en los juicios orales.

También planteó mejorar la relación entre profesores y estudiantes y atender factores relacionados con el bienestar de los jóvenes.

Cuestionado por la polémica generada recientemente por su participación y organización de convivios en los que hubo consumo de bebidas alcohólicas entre estudiantes, defendió su participación en esas actividades y sostuvo que se trató de estudiantes mayores de edad. Afirmó que se tomaron medidas para evitar riesgos y rechazó que los encuentros implicaran una conducta ilícita o inmoral.

También señaló que, en caso de llegar a la dirección, no impediría convivios entre adultos, aunque negó que su intención sea fomentar el consumo de alcohol.

El candidato consideró que imponer restricciones sobre este tipo de conductas sería una forma de autoritarismo y señaló que la responsabilidad de la universidad debe centrarse en formar profesionistas con una conducta ética, sin intervenir en decisiones personales de los alumnos.

En cuanto al papel de la universidad en la formación moral de los estudiantes, Nájera Davis sostuvo que esta responsabilidad corresponde principalmente a la educación básica y a la familia.

“La formación moral viene en la educación básica y en la familia”, afirmó.

La elección será definida por la comunidad de la Facultad de Jurisprudencia, que tendrá tres días para conocer y contrastar las propuestas de los candidatos antes de acudir a las urnas.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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