Exigen destitución de director y transparencia en recursos de la primaria Leona Vicario de Monclova

Uno de los principales reclamos es que alumnos de quinto grado permanecen sin aire acondicionado, pese a que padres de familia han comprado y dado mantenimiento a minisplits para las aulas en años anteriores.

Los inconformes acudieron a temprana hora de este lunes al acceso del plantel para hacer pública su inconformidad y advirtieron que, si las autoridades educativas no intervienen, podrían llegar al cierre de la escuela.

MONCLOVA, COAH.- Madres y padres de familia de la primaria Leona Vicario , ubicada en la colonia José de las Fuentes, en Monclova, exigieron la destitución del director, José Roberto Peña, al acusarlo de presuntas irregularidades en el manejo de cuotas, recursos escolares y equipos de aire acondicionado.

Las madres denunciaron que incluso un equipo de aire acondicionado que fue donado al plantel habría sido colocado en la oficina del director, mientras estudiantes continúan soportando las altas temperaturas durante la jornada escolar.

A esto se suma el conflicto por una cuota de 300 pesos, que los padres aseguran que se estaría condicionando para recibir determinados apoyos o para la instalación de los equipos de aire en los salones.

“Nos dicen que los niños todavía aguantan”, señalaron las madres inconformes, quienes cuestionaron que se prioricen áreas administrativas mientras existen grupos sin las condiciones adecuadas para tomar clases.

Pero el reclamo no se limita a los climas.

Los padres también exigieron cuentas claras sobre los recursos de programas como La Escuela es Nuestra, al señalar que no se les han presentado de manera transparente los reportes financieros y el destino del dinero.

Durante la protesta también denunciaron un presunto faltante de 2 mil 100 pesos correspondientes a una graduación de años anteriores. Explicaron que el recurso debía ser devuelto después de cancelarse la renta de un salón, pero aseguran que hasta el momento no ha sido reintegrado.

Blanca Morquecho, portavoz de los inconformes, afirmó que la comunidad escolar está cansada de esta situación y que la principal demanda es que José Roberto Peña deje el cargo.

El director tendría alrededor de seis años al frente de la primaria, periodo en el que, de acuerdo con los padres, no se han visto avances suficientes en beneficio de los estudiantes.