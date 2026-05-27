Especialistas internacionales analizan en la UAdeC panorama geopolítico entre China, EU y México

En el contexto de la preapertura del American Space Coahuila, la Universidad Autónoma de Coahuila realizó la conferencia internacional “China, Estados Unidos y México: Retos y oportunidades”, espacio de análisis enfocado en economía global, relaciones internacionales y seguridad regional. La actividad contó con la participación del diplomático estadounidense Mark L. Neighbors y de Joseph Hugdahl, actual Assistant Law Enforcement Attaché del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la Embajada de Estados Unidos en México.

Un American Space es un centro cultural, educativo y tecnológico impulsado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en colaboración con instituciones locales, diseñado para promover el intercambio académico, cultural y social entre comunidades. Durante la conferencia, desarrollada en la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás”, los especialistas abordaron los desafíos que enfrentan China, Estados Unidos y México ante el escenario geopolítico actual, marcado por tensiones comerciales, seguridad regional y transformación económica global. Mark L. Neighbors compartió parte de su experiencia diplomática en Asia y América, especialmente en temas de comercio internacional, relaciones gubernamentales y seguridad estratégica. El funcionario cuenta con formación en Columbia University y en la London School of Economics, además de dominar idiomas como mandarín y cantonés.

Por su parte, Joseph Hugdahl expuso aspectos relacionados con contrainteligencia y cooperación internacional en materia de seguridad, área en la que actualmente se desempeña como representante adjunto del FBI en la Embajada estadounidense en la Ciudad de México. La bienvenida estuvo a cargo de Lourdes Morales Oyervides, coordinadora general de Relaciones Internacionales de la UAdeC, quien reconoció la participación de estudiantes, docentes y personal universitario que hicieron posible el encuentro académico. El evento formó parte de las actividades orientadas al fortalecimiento de la vinculación internacional y el intercambio de conocimiento entre la comunidad universitaria y especialistas extranjeros.

Publicidad