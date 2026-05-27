Especialistas internacionales analizan en la UAdeC panorama geopolítico entre China, EU y México
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Diplomáticos y expertos en seguridad participaron en encuentro académico organizado por la máxima casa de estudios
En el contexto de la preapertura del American Space Coahuila, la Universidad Autónoma de Coahuila realizó la conferencia internacional “China, Estados Unidos y México: Retos y oportunidades”, espacio de análisis enfocado en economía global, relaciones internacionales y seguridad regional.
La actividad contó con la participación del diplomático estadounidense Mark L. Neighbors y de Joseph Hugdahl, actual Assistant Law Enforcement Attaché del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la Embajada de Estados Unidos en México.
Un American Space es un centro cultural, educativo y tecnológico impulsado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en colaboración con instituciones locales, diseñado para promover el intercambio académico, cultural y social entre comunidades.
Durante la conferencia, desarrollada en la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás”, los especialistas abordaron los desafíos que enfrentan China, Estados Unidos y México ante el escenario geopolítico actual, marcado por tensiones comerciales, seguridad regional y transformación económica global.
Mark L. Neighbors compartió parte de su experiencia diplomática en Asia y América, especialmente en temas de comercio internacional, relaciones gubernamentales y seguridad estratégica. El funcionario cuenta con formación en Columbia University y en la London School of Economics, además de dominar idiomas como mandarín y cantonés.
Por su parte, Joseph Hugdahl expuso aspectos relacionados con contrainteligencia y cooperación internacional en materia de seguridad, área en la que actualmente se desempeña como representante adjunto del FBI en la Embajada estadounidense en la Ciudad de México.
La bienvenida estuvo a cargo de Lourdes Morales Oyervides, coordinadora general de Relaciones Internacionales de la UAdeC, quien reconoció la participación de estudiantes, docentes y personal universitario que hicieron posible el encuentro académico.
El evento formó parte de las actividades orientadas al fortalecimiento de la vinculación internacional y el intercambio de conocimiento entre la comunidad universitaria y especialistas extranjeros.