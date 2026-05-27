Restablece Aguas de Saltillo el suministro tras fuerte tormenta eléctrica

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el servicio de agua potable en la ciudad se normalizará en su totalidad tras los severos daños causados por una intensa tormenta eléctrica del pasado martes por la madrugada. El fenómeno climatológico provocó un desabasto generalizado en el sector oriente. Las descargas eléctricas afectaron las líneas de alta tensión, lo que dejó fuera de operación los sistemas de extracción hídrica que surten a un estimado de 24 colonias de este sector de la capital.

“Alrededor de las 02:15, 02:30 de la tarde se pudo restablecer la energía eléctrica al 100 por ciento”, detalló hoy por la mañana el Munícipe al explicar las intensas maniobras realizadas en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad. “Y a partir de ahí empezaron a jalar los pozos de aguas de Saltillo; se energizaron los pozos, se empezó a bombear”, puntualizó Díaz González, asegurando que la red de distribución comenzó a llenarse paulatinamente en las faldas de la sierra de Zapalinamé. Por otra parte, el Edil señaló que en el sector poniente se aprovecha para sustituir más de dos kilómetros de infraestructura obsoleta en la colonia Saltillo 2000, la cual se encontraba severamente afectada y obstruida tras décadas de uso continuo. “No era falta de agua, sino es que la tubería estaba como una arteria, completamente tapada y donde nada más el 15 por ciento de esa tubería era lo que estaba permitiendo de que el agua pudiera pasar”, argumentó de forma clara el Alcalde.

COORDINAN ACCIONES PARA RESGUARDAR A OSO AVISTADO EN COLONIA PANTEONES Ante los recientes reportes ciudadanos sobre la presencia de un oso negro deambulando en las inmediaciones de la colonia Panteones, el Gobierno Municipal de Saltillo desplegó un operativo de localización y resguardo para proteger tanto a los habitantes, como al animal. Las autoridades municipales establecieron comunicación inmediata con especialistas en fauna silvestre para asegurar que el manejo y traslado del plantígrado se realice bajo las condiciones científicas y de conservación más adecuadas.

“Ya nos contactamos ahí también con el Museo del Desierto para que nos eche la mano a poder de alguna otra manera buscar la forma de cómo ayudar a esta especie, a este oso”, agegó el Alcalde. Asimismo, precisó que se mantienen monitoreos constantes en la zona del Cerro del Pueblo y áreas colindantes, listos para intervenir de manera directa en caso de que el espécimen requiera un espacio controlado para su valoración. “Si hay necesidad de que lo tengamos que tomar y mandar al Museo del Desierto y buscar cómo poder atenderlo ahí, pues trabajaremos de la mano ahí con ellos en ese sentido”, explicó. Finalmente, lanzó un llamado de alerta a los vecinos del sector para evitar situaciones de riesgo. “La recomendación es no buscar darles de comer, no acercarse y tratar de tener ahí los cuidados”.

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