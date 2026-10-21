Espera Congreso propuesta del PRI para relevo en alcaldía de San Juan de Sabinas
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Luz Elena Morales informó que la Comisión de Gobernación deberá elaborar el dictamen una vez que reciba el oficio del partido
La designación del alcalde sustituto de San Juan de Sabinas permanece pendiente de que el PRI entregue su propuesta al Congreso de Coahuila, después de que Óscar Ríos Ramírez solicitó licencia para atender asuntos de salud.
La presidenta de la Junta de Gobierno, Luz Elena Morales Núñez, informó que el Legislativo esperaba el oficio del partido para continuar el procedimiento. Una vez recibido, la Comisión de Gobernación deberá revisar el planteamiento, elaborar el dictamen y presentarlo ante el pleno.
“Es un proceso que viene en la ley y que habla de que esa propuesta del partido político que haya ganado la elección”, explicó la diputada.
Mientras se resuelve la sustitución, el primer regidor, Ulises Cárdenas Herrera, permanece al frente de la Presidencia Municipal. Su incorporación al despacho permitió mantener las funciones del Ayuntamiento durante la ausencia de Ríos Ramírez.
El trámite tiene como antecedente la decisión del Alcalde de separarse del cargo por motivos personales y de salud. A principios de octubre, Cárdenas asumió la responsabilidad de dar continuidad a las actividades municipales.
La notificación de la licencia fue remitida al Congreso por el secretario del Ayuntamiento, Fernando Mondragón. El documento informó sobre la separación del Presidente Municipal y el encargo provisional aprobado por el Cabildo.
Por tanto, la comunicación pendiente es la propuesta del PRI para cubrir la ausencia. La recepción del aviso municipal y la presentación de una candidatura partidista corresponden a pasos distintos del procedimiento.
El 14 de octubre, la coordinadora de la Comisión de Gobernación, Guadalupe Oyervides Valdés, confirmó que la documentación del Ayuntamiento ya estaba en el Legislativo. En ese momento estimó que el dictamen podría elaborarse en un periodo no mayor a dos semanas.
La resolución deberá pasar por los diputados del pleno. En tanto se concreta ese proceso, Cárdenas Herrera mantiene la responsabilidad de la administración, donde anunció la continuidad de las obras, los servicios públicos y la atención ciudadana.