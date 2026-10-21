Espera Congreso propuesta del PRI para relevo en alcaldía de San Juan de Sabinas

La presidenta de la Junta de Gobierno, Luz Elena Morales Núñez, informó que el Legislativo esperaba el oficio del partido para continuar el procedimiento. Una vez recibido, la Comisión de Gobernación deberá revisar el planteamiento, elaborar el dictamen y presentarlo ante el pleno.

La designación del alcalde sustituto de San Juan de Sabinas permanece pendiente de que el PRI entregue su propuesta al Congreso de Coahuila, después de que Óscar Ríos Ramírez solicitó licencia para atender asuntos de salud.

“Es un proceso que viene en la ley y que habla de que esa propuesta del partido político que haya ganado la elección”, explicó la diputada.

Mientras se resuelve la sustitución, el primer regidor, Ulises Cárdenas Herrera, permanece al frente de la Presidencia Municipal. Su incorporación al despacho permitió mantener las funciones del Ayuntamiento durante la ausencia de Ríos Ramírez.

El trámite tiene como antecedente la decisión del Alcalde de separarse del cargo por motivos personales y de salud. A principios de octubre, Cárdenas asumió la responsabilidad de dar continuidad a las actividades municipales.

La notificación de la licencia fue remitida al Congreso por el secretario del Ayuntamiento, Fernando Mondragón. El documento informó sobre la separación del Presidente Municipal y el encargo provisional aprobado por el Cabildo.

Por tanto, la comunicación pendiente es la propuesta del PRI para cubrir la ausencia. La recepción del aviso municipal y la presentación de una candidatura partidista corresponden a pasos distintos del procedimiento.