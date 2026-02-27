Espera el Tecnológico de Saltillo mil 200 nuevos alumnos para el semestre agosto-diciembre

Saltillo
/ 27 febrero 2026
    Espera el Tecnológico de Saltillo mil 200 nuevos alumnos para el semestre agosto-diciembre
    Los aspirantes tienen hasta el 12 de abril para realizar el pago de su ficha de admisión, con un costo de mil 500 pesos ESPECIAL

La institución abre registro para ingenierías y posgrados; el examen de admisión será virtual los días 29 y 30 de abril

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Saltillo prevé recibir a mil 200 estudiantes de nuevo ingreso para el semestre agosto-diciembre de 2026. Este proceso de admisión, que inició formalmente en enero, busca fortalecer la matrícula de una de las instituciones de ingeniería más importantes de la región.

Actualmente, el plantel cuenta con una población de 7 mil 024 estudiantes distribuidos en sus ocho planes de licenciatura y cuatro de posgrado, que incluyen un doctorado, dos maestrías y una especialidad en fundición que arranca este ciclo escolar.

CALENDARIO Y COSTOS DEL PROCESO

Para el próximo periodo escolar, la institución pondrá a disposición un total de 2 mil 500 fichas, cada una con un costo de mil 500 pesos. Los interesados deberán considerar las siguientes fechas clave:

Cierre de convocatoria y pagos: 12 de abril.

Examen de admisión (en línea): 29 y 30 de abril.

Publicación de resultados: 12 de mayo.

El sistema escolarizado tiene una duración promedio de nueve semestres, con un límite máximo de 12 para concluir la formación profesional (entre cuatro años y medio y seis años).

OFERTA ACADÉMICA Y MODALIDADES

En la modalidad presencial, el campus ofrece espacios en las ingenierías Eléctrica, Electrónica, Industrial, Mecatrónica, Materiales, Gestión Empresarial y Sistemas Computacionales, con cupos que oscilan entre los 80 y 240 lugares por carrera.

Por su parte, la educación a distancia dispone de 200 lugares para las carreras de Gestión Empresarial, Sistemas Computacionales e Industrial. En esta modalidad, el proceso incluye un curso de selección del 18 de mayo al 19 de junio.

POSGRADOS E INVESTIGACIÓN

El campus mantiene abierta su convocatoria para programas de posgrado, los cuales incluyen la Maestría en Ingeniería Industrial, la Maestría en Ingeniería y la Maestría en Ciencias de los Materiales (con enfoque en investigación). Asimismo, continúa vigente el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería. Estos programas cuentan con un cupo promedio de ocho estudiantes por generación.

Para mayores detalles, los aspirantes pueden consultar el sitio oficial saltillo.tecnm.mx o las redes sociales institucionales del campus.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

