Llama Javier Díaz González seguir trabajando por amor a Saltillo

Durante la sesión ordinaria de Cabildo, el alcalde Javier Díaz González exhortó a las y los integrantes del cuerpo edilicio a mantener el trabajo coordinado con responsabilidad, compromiso y visión de futuro, en beneficio de las familias de Saltillo.

El edil subrayó que la coordinación institucional, el respeto y la vocación de servicio son elementos fundamentales para continuar consolidando un municipio fuerte, ordenado y con desarrollo.

En ese contexto, el Gobierno Municipal reiteró que su labor se mantiene enfocada en ejes estratégicos como la seguridad y el embellecimiento urbano, mediante acciones permanentes como el fortalecimiento de la seguridad pública, operativos de prevención y proximidad social, mejora de los servicios públicos, ordenamiento del transporte y estrategias de participación comunitaria.

Asimismo, se informó que continúan programas de limpieza y mantenimiento de la ciudad, rehabilitación de espacios públicos, conservación de vialidades, alumbrado, atención ciudadana directa, protección ambiental y ordenamiento urbano, acciones que han contribuido a consolidar a Saltillo como una ciudad segura, ordenada y con calidad de vida.