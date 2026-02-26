Llama Javier Díaz González seguir trabajando por amor a Saltillo

Saltillo
/ 26 febrero 2026
    Llama Javier Díaz González seguir trabajando por amor a Saltillo
    Celebra Ayuntamiento de Saltillo sesión de Cabildo en la que se aprobaron solicitudes de licencia. CORTESÍA

Pide al Cabildo a seguir trabajando con unidad y responsabilidad

Durante la sesión ordinaria de Cabildo, el alcalde Javier Díaz González exhortó a las y los integrantes del cuerpo edilicio a mantener el trabajo coordinado con responsabilidad, compromiso y visión de futuro, en beneficio de las familias de Saltillo.

El edil subrayó que la coordinación institucional, el respeto y la vocación de servicio son elementos fundamentales para continuar consolidando un municipio fuerte, ordenado y con desarrollo.

En ese contexto, el Gobierno Municipal reiteró que su labor se mantiene enfocada en ejes estratégicos como la seguridad y el embellecimiento urbano, mediante acciones permanentes como el fortalecimiento de la seguridad pública, operativos de prevención y proximidad social, mejora de los servicios públicos, ordenamiento del transporte y estrategias de participación comunitaria.

Asimismo, se informó que continúan programas de limpieza y mantenimiento de la ciudad, rehabilitación de espacios públicos, conservación de vialidades, alumbrado, atención ciudadana directa, protección ambiental y ordenamiento urbano, acciones que han contribuido a consolidar a Saltillo como una ciudad segura, ordenada y con calidad de vida.

$!El Cabildo aprobó por unanimidad la convocatoria del Cabildo Infantil 2026.
El Cabildo aprobó por unanimidad la convocatoria del Cabildo Infantil 2026. CORTESÍA

Durante la misma sesión, el Cabildo aprobó por unanimidad la convocatoria para el Cabildo Infantil 2026, presentada por la Comisión de Educación. Esta está dirigida a niñas y niños de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, tanto de escuelas urbanas como rurales, públicas y privadas.

Las y los participantes deberán presentar propuestas en temas como manejo de emociones, inclusión, actividades recreativas y deportivas, medio ambiente, cuidado animal, espacios urbanos, seguridad comunitaria, protección de la niñez, educación, tecnología y acciones municipales.

Las propuestas podrán entregarse en formato escrito o en video del 4 al 26 de marzo, para posteriormente seleccionar a quienes integrarán la Sesión Solemne del Cabildo Infantil, que se llevará a cabo en abril.

En el orden del día también se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos, correspondiente al informe de los estados financieros de enero de 2026, presentado por la Tesorería Municipal.

Finalmente, el Cabildo dio luz verde a nueve dictámenes de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, relacionados con diversos asuntos, entre ellos cambios de uso de suelo.

