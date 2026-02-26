Llama Javier Díaz González seguir trabajando por amor a Saltillo
Pide al Cabildo a seguir trabajando con unidad y responsabilidad
Durante la sesión ordinaria de Cabildo, el alcalde Javier Díaz González exhortó a las y los integrantes del cuerpo edilicio a mantener el trabajo coordinado con responsabilidad, compromiso y visión de futuro, en beneficio de las familias de Saltillo.
El edil subrayó que la coordinación institucional, el respeto y la vocación de servicio son elementos fundamentales para continuar consolidando un municipio fuerte, ordenado y con desarrollo.
En ese contexto, el Gobierno Municipal reiteró que su labor se mantiene enfocada en ejes estratégicos como la seguridad y el embellecimiento urbano, mediante acciones permanentes como el fortalecimiento de la seguridad pública, operativos de prevención y proximidad social, mejora de los servicios públicos, ordenamiento del transporte y estrategias de participación comunitaria.
Asimismo, se informó que continúan programas de limpieza y mantenimiento de la ciudad, rehabilitación de espacios públicos, conservación de vialidades, alumbrado, atención ciudadana directa, protección ambiental y ordenamiento urbano, acciones que han contribuido a consolidar a Saltillo como una ciudad segura, ordenada y con calidad de vida.
Durante la misma sesión, el Cabildo aprobó por unanimidad la convocatoria para el Cabildo Infantil 2026, presentada por la Comisión de Educación. Esta está dirigida a niñas y niños de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, tanto de escuelas urbanas como rurales, públicas y privadas.
Las y los participantes deberán presentar propuestas en temas como manejo de emociones, inclusión, actividades recreativas y deportivas, medio ambiente, cuidado animal, espacios urbanos, seguridad comunitaria, protección de la niñez, educación, tecnología y acciones municipales.
Las propuestas podrán entregarse en formato escrito o en video del 4 al 26 de marzo, para posteriormente seleccionar a quienes integrarán la Sesión Solemne del Cabildo Infantil, que se llevará a cabo en abril.
En el orden del día también se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos, correspondiente al informe de los estados financieros de enero de 2026, presentado por la Tesorería Municipal.
Finalmente, el Cabildo dio luz verde a nueve dictámenes de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, relacionados con diversos asuntos, entre ellos cambios de uso de suelo.