Espera Tec Saltillo respuesta estudiantil para formalizar mesa de diálogo

La dirección del Tecnológico de Saltillo se mantienen a la espera de que los estudiantes del Movimiento Estudiantil Burros Pardos formalicen y concreten una mesa de diálogo luego de que desde el miércoles en la noche no han vuelto a dialogar sobre sus demandas que mantienen el bloqueo en el bulevar Venustiano Carranza desde hace 72 horas. La directora del TecNM, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, sostuvo este viernes, en rueda de prensa, que existe disposición para establecer acuerdos con responsables y fechas de cumplimiento, pero que la reanudación de las conversaciones depende también de que los manifestantes definan una postura.

“La verdad es que ellos nos han comentado de manera reiterativa que se necesitan poner de acuerdo”, expresó. Explicó que algunos representantes no se encuentran cuando las autoridades buscan acercarse y que los participantes necesitan consultar entre ellos antes de responder. Sánchez Ruiz confirmó de igual forma que el plantel mantiene suspendidas las clases, el acceso permanece parcialmente cerrado y solo algunos administrativos continúan trabajando. En la rueda de prensa estuvieron presentes Martín Rafael Tavera Acosta y Manuel Marcelino, de la Dirección Jurídica del Tecnológico Nacional de México; Arnoldo Serrano, representante del SNEST del Noreste; la doctora Tere Borrego Jiménez, subdirectora académica; el maestro Emmanuel Flores Villa, subdirector de Servicios Administrativos; y el doctor Ricardo Martínez Alvarado, subdirector de Planeación y Vinculación, además de jefas y jefes de departamento del plantel. Para las 13:00 horas de este viernes, los estudiantes inconformes convocaron a la comunidad estudiantil a una reunión de representantes de todas las carreras, sin que al corte se conocieran el lugar del encuentro ni sus resoluciones. En tanto, la directora dio a conocer que el pliego petitorio pasó de 12 demandas centrales a 23, sin que estudiantes o dirección hayan precisado públicamente cuáles de los puntos “no negociables” continúan sin atenderse. La falta de acuerdos mantiene sin fecha el regreso a clases y la liberación del bulevar Venustiano Carranza. Entre las afectaciones más graves al interior del instituto se encuentra el riesgo de cancelación de una graduación de 550 alumnos en el mes de noviembre, además de actividades académicas, deportivas y culturales. Consultada sobre la posibilidad de que el conflicto se prolongue hasta la próxima semana, Sánchez Ruiz respondió: “Esperemos que no, pero para una negociación se necesitan dos partes y yo creo que necesitamos la voluntad de ambas para poder llegar a un acuerdo formal”. La directora aseguró que ya entregaron una propuesta con plazos de corto, mediano y largo alcance. Advirtió que algunas peticiones no pueden resolverse en una semana porque requieren presupuesto, trámites administrativos y participación de distintos órdenes de gobierno.

DENUNCIAS DE ABUSOS Y TEMOR A REPRESALIAS Los señalamientos de presuntos abusos forman parte de las preocupaciones que han acompañado al movimiento. Durante la visita del personal jurídico se recibió solo la queja de un estudiante, sin que en la información disponible se precisaran su contenido, las personas señaladas o el procedimiento que seguirá. Esa recepción individual no permite establecer cuántos casos podrían existir ni equiparar las denuncias expresadas durante la protesta con expedientes formalmente abiertos. Otro de los puntos centrales es la solicitud de una carta de no represalias. Cuestionada sobre la posibilidad de aplicar sanciones a los participantes, la directora manifestó que espera no llegar a ese escenario y reconoció la inconformidad de los estudiantes. “El punto principal es una carta de no represalias porque están alzando la voz”, expresó. También señaló que la cantidad de participantes no disminuye la importancia de escuchar sus necesidades. JURÍDICOS REGRESAN A CIUDAD DE MÉXICO Los representantes jurídicos del TecNM que acudieron al campus para escuchar las demandas regresarán este viernes a Ciudad de México, después de recibir la queja de un solo alumno y sin que se haya formalizado una nueva mesa de diálogo. “El día de hoy se regresan a la Ciudad de México porque tienen asuntos que atender; sin embargo, van a estar al pendiente de las necesidades que tenga el Tecnológico de Saltillo”, informó Sánchez Ruiz. Su salida deja pendiente la continuidad de las conversaciones en el ámbito local. La dirección sostiene que mantendrá la disposición para reunirse, mientras espera una respuesta estudiantil que permita definir compromisos y condiciones para reanudar las actividades.

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