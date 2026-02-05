‘Esperábamos lo peor’: rescate contrarreloj evita tragedia en accidente del libramiento Flores Tapia
CON 19 años de servicio, el bombero Luis González relata el rescate de un joven cuya camioneta quedó incrustada bajo una unidad de carga
Un aparatoso accidente en el kilómetro 4 del libramiento Óscar Flores Tapia movilizó a los cuerpos de emergencia de Ramos Arizpe la mañana de este jueves. El incidente ocurrió cuando un tráiler de la empresa Connect realizó una maniobra de retorno, quitándole el derecho de paso a una camioneta Ford F-150.
Debido a la velocidad del impacto, la camioneta conducida por Jadiel Reyna Jorge, de 22 años, quedó casi por completo debajo de la caja del tráiler. El personal de urgencias y la Policía del Estado aseguraron el área mientras se iniciaban las complejas maniobras de extracción.
Luis González, elemento de Bomberos en Ramos Arizpe con 19 años de experiencia, recordó la impresión al llegar a la escena. “Nos percatamos que se encontraba una camioneta debajo de una caja de un tráiler con una persona prensada en el interior”, relató el rescatista.
Para liberar al joven, fue necesaria la intervención de una grúa que levantara la estructura del tráiler, permitiendo el uso de equipo hidráulico. González destacó que el uso del cinturón de seguridad fue determinante para que el conductor sobreviviera al brutal choque inicial.
“Sí tomó un rol muy importante, de hecho, sí lo tenía puesto. Nosotros lo cortamos con las herramientas que tenemos y sí fue una gran ayuda el cinturón”, explicó el bombero sobre los elementos que permitieron un rescate exitoso.
Durante aproximadamente 16 minutos, los elementos trabajaron intensamente con cortadoras y expansoras para retirar las puertas y el volante que atrapaban al joven. “Tenemos que ser muy cuidadosos, pero rápidos, porque la vida es muy importante”, señaló González sobre la preparación mental del equipo.
A pesar de la magnitud del siniestro, que dejó la camioneta convertida en chatarra, el conductor fue rescatado con vida y trasladado a un hospital. “Salió en estado clínico, pero estable; iba consciente y se entregó en el hospital en estado crítico, pero estable”, detalló el paramédico.
Para González, ver al paciente llegar con vida al hospital representó el cumplimiento de su deber tras casi dos décadas de servicio. “Da mucha satisfacción de poder entregar con vida a la persona, porque por la magnitud del accidente esperábamos otras cosas”, confesó.
El rescatista advirtió sobre la peligrosidad del libramiento, especialmente en las mañanas debido a la alta carga de tráfico pesado y el exceso de velocidad. “Siempre tenemos que estar alertas al momento de que un tráiler da vueltas, hay que disminuir la velocidad”, recomendó.
Finalmente, el experimentado bombero hizo un llamado a la precaución ciudadana para evitar tragedias en esta transitada vía. “Que se cuiden mucho, que manejen con mucha precaución y siempre estén alertas a todos los vehículos que tengamos a un lado o enfrente”, concluyó.