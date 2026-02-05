‘Esperábamos lo peor’: rescate contrarreloj evita tragedia en accidente del libramiento Flores Tapia

Un aparatoso accidente en el kilómetro 4 del libramiento Óscar Flores Tapia movilizó a los cuerpos de emergencia de Ramos Arizpe la mañana de este jueves. El incidente ocurrió cuando un tráiler de la empresa Connect realizó una maniobra de retorno, quitándole el derecho de paso a una camioneta Ford F-150.

Debido a la velocidad del impacto, la camioneta conducida por Jadiel Reyna Jorge, de 22 años, quedó casi por completo debajo de la caja del tráiler. El personal de urgencias y la Policía del Estado aseguraron el área mientras se iniciaban las complejas maniobras de extracción.

Luis González, elemento de Bomberos en Ramos Arizpe con 19 años de experiencia, recordó la impresión al llegar a la escena. “Nos percatamos que se encontraba una camioneta debajo de una caja de un tráiler con una persona prensada en el interior”, relató el rescatista.

Para liberar al joven, fue necesaria la intervención de una grúa que levantara la estructura del tráiler, permitiendo el uso de equipo hidráulico. González destacó que el uso del cinturón de seguridad fue determinante para que el conductor sobreviviera al brutal choque inicial.