‘Esta presea no reconoce solo un momento, reconoce toda una vida’: honran legado de Carlos de la Peña en Saltillo

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    ‘Esta presea no reconoce solo un momento, reconoce toda una vida’: honran legado de Carlos de la Peña en Saltillo
    Silvia de las Fuentes García y su hija Liliana de la Peña recibieron la Presea Saltillo 2026 Post Mortem otorgada a Carlos Eugenio de la Peña Ramos. HOMERO SÁNCHEZ

El Ayuntamiento de Saltillo entregó la Presea Post Mortem al exalcalde e ingeniero Carlos Eugenio de la Peña Ramos por su legado en el servicio público y el desarrollo de la ciudad

“Esta presea no reconoce solo un momento, reconoce toda una vida”, expresó Jesús Hernán Garza de la Peña durante el mensaje que ofreció en representación de su familia, luego de que Silvia de las Fuentes García y su hija Liliana de la Peña recibieran la Presea Saltillo 2026 en la categoría Post Mortem, otorgada a Carlos Eugenio de la Peña Ramos.

El reconocimiento fue entregado durante la sesión solemne de Cabildo realizada por el 449 aniversario de la ciudad, como un homenaje a quien dedicó gran parte de su vida al servicio público, la docencia y el desarrollo de Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/distingue-saltillo-a-sus-referentes-de-trayectoria-y-servicio-colegio-san-jose-luis-arizpe-y-carlos-de-la-pena-recibieron-la-presea-2026-EF22416310
$!Jesús Hernán Garza de la Peña destacó que el mayor legado de Carlos Eugenio de la Peña fueron los valores que marcaron su vida personal y profesional.
Jesús Hernán Garza de la Peña destacó que el mayor legado de Carlos Eugenio de la Peña fueron los valores que marcaron su vida personal y profesional. HOMERO SÁNCHEZ

Ingeniero de profesión, De la Peña Ramos fue alcalde de Saltillo, director de Obras Públicas del municipio y del Gobierno del Estado, además de desempeñarse como maestro de Física y Matemáticas en el Ateneo Fuente. Durante su trayectoria participó en proyectos de infraestructura pública que continúan formando parte de la vida institucional de Coahuila, como el Centro de Gobierno, antes Centro de Convenciones de la ciudad.

También impulsó la charrería, colaboró en obras de carácter social y fue reconocido por familiares y amigos como una persona cercana, conciliadora y comprometida con su comunidad.

Carlos Eugenio de la Peña falleció el 6 de agosto de 2020, en plena pandemia por COVID-19. Durante la ceremonia, su nieto recordó que, más allá de los cargos públicos, el principal legado de su abuelo fueron los valores con los que vivió.

“Los cargos forman parte de una trayectoria, pero son los valores los que verdaderamente construyen un legado”, expresó.

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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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