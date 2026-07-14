¿Estás listo? Saltillo bailará bajo las estrellas en la fiesta electrónica del FINA 2026

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    ¿Estás listo? Saltillo bailará bajo las estrellas en la fiesta electrónica del FINA 2026
    El cruce de Venustiano Carranza y avenida Universidad será escenario de la fiesta electrónica. CORTESÍA

Saltillo Electrónico llegará este sábado al FINA 2026 con DJs y música en vivo en un evento gratuito al aire libre

La capital coahuilense se prepara para vivir una noche llena de beats, luces y música electrónica con la realización de Saltillo Electrónico, uno de los eventos contemplados dentro del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026.

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La cita será este sábado 18 de julio en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y avenida Universidad, donde desde las 6:00 de la tarde comenzará la jornada musical con la participación de artistas como Laus Music, DJ Oz + DJ Antuan, DJ Zelfi, Jezreel y Techno Bruja.

$!La jornada musical iniciará a las 6:00 de la tarde y continuará hasta la noche con diversos artistas.
La jornada musical iniciará a las 6:00 de la tarde y continuará hasta la noche con diversos artistas. CORTESÍA

El ambiente continuará a partir de las 9:00 de la noche con las presentaciones de Jordy Medina, Pauza y Charles B, quienes llevarán sus propuestas electrónicas a un escenario abierto para todo el público.

El Gobierno Municipal de Saltillo destacó que este evento forma parte de las actividades conmemorativas por el 449 aniversario de la fundación de la ciudad, además de fortalecer la oferta cultural y artística para habitantes y visitantes.

La administración municipal invitó a la población a consultar la cartelera completa del FINA 2026 en las plataformas del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y disfrutar de las actividades programadas hasta el próximo 25 de julio.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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