¿Estás listo? Saltillo bailará bajo las estrellas en la fiesta electrónica del FINA 2026

La capital coahuilense se prepara para vivir una noche llena de beats, luces y música electrónica con la realización de Saltillo Electrónico, uno de los eventos contemplados dentro del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026.

La cita será este sábado 18 de julio en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y avenida Universidad, donde desde las 6:00 de la tarde comenzará la jornada musical con la participación de artistas como Laus Music, DJ Oz + DJ Antuan, DJ Zelfi, Jezreel y Techno Bruja.

El ambiente continuará a partir de las 9:00 de la noche con las presentaciones de Jordy Medina, Pauza y Charles B, quienes llevarán sus propuestas electrónicas a un escenario abierto para todo el público.

El Gobierno Municipal de Saltillo destacó que este evento forma parte de las actividades conmemorativas por el 449 aniversario de la fundación de la ciudad, además de fortalecer la oferta cultural y artística para habitantes y visitantes.

La administración municipal invitó a la población a consultar la cartelera completa del FINA 2026 en las plataformas del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y disfrutar de las actividades programadas hasta el próximo 25 de julio.