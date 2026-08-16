Este lunes, último día de preventa para la carrera 5K Unidos por la Seguridad en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Este lunes, último día de preventa para la carrera 5K Unidos por la Seguridad en Saltillo
    La competencia se realizará el domingo 23 de agosto con salida y meta en la Gran Plaza del Centro Metropolitano. CORTESÍA

Este lunes 17 de agosto concluye la preventa de la tercera edición de la carrera, que se realizará el 23 de agosto con un cupo de mil 500 corredores

Este lunes 17 de agosto concluye la etapa de preventa para la tercera edición de la carrera 5K “Unidos por la Seguridad”, considerada por sus organizadores como la carrera más segura de México y que reunirá a ciudadanos y elementos de distintas corporaciones de seguridad.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, hizo un llamado a la población a aprovechar el último día de preventa e inscribirse en esta competencia, que también está dirigida a integrantes de corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno, así como del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/refuerza-saltillo-operativos-radar-para-frenar-accidentes-y-exceso-de-velocidad-CO22869218
$!La carrera tendrá un cupo limitado a mil 500 participantes y contará con una rifa de pantallas y bicicletas.
La carrera tendrá un cupo limitado a mil 500 participantes y contará con una rifa de pantallas y bicicletas. CORTESÍA

El funcionario explicó que durante la preventa el costo de inscripción es de 150 pesos, mientras que posteriormente aumentará a 200 pesos. Además de la competencia deportiva, el evento contempla una convivencia familiar y una serie de premios para los participantes.

La carrera se realizará el próximo domingo 23 de agosto a las 8:00 horas, con punto de salida y llegada en la Gran Plaza del Centro Metropolitano de Saltillo.

Garza Félix destacó que el evento tendrá un cupo máximo de mil 500 corredores y recordó que las dos ediciones anteriores tuvieron una respuesta favorable por parte de la ciudadanía, al grado de que los registros disponibles se agotaron.

Por ello, invitó a quienes estén interesados en participar a realizar su inscripción con anticipación y evitar quedarse fuera de esta tercera edición.

Como parte de las actividades posteriores a la carrera se contempla una rifa entre los participantes, con pantallas y bicicletas como algunos de los premios que podrán obtenerse al finalizar el recorrido.

La competencia busca fortalecer la convivencia entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de la seguridad, además de promover la actividad física y los hábitos saludables mediante un evento abierto a familias y corredores de distintos niveles.

Las inscripciones presenciales se encuentran disponibles en Go Time – Oficinas, ubicadas en Profra. Isabel Siller 169, en la colonia Lomas de Peña; Café Campestre, en carretera Los Valdez 6922, Local 5, Plaza Aurora; Cloroformo Gym, en la lateral de Periférico Luis Echeverría Sur 3409, colonia Vicente Guerrero, y Tessen, localizado en bulevar Moctezuma 1685, Local 7, en Los Pinos.

También existe la opción de realizar el registro por internet a través de las plataformas Go Time y Boletópolis.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Carreras

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Federico Fernández dio a conocer que el exnotario enfrenta al menos 60 denuncias con afectación económica que ronda en los 50 mdp.

Confirma el Fiscal de Coahuila, Federico Fernández, la detención en España de exnotario de Torreón por megafraude
true

POLITICÓN: ¿Confesión de parte? Familia de AMLO sugiere que él es el objetivo de EU
Cinco ciudades coahuilenses tendrán una mayor oferta de licenciaturas con validez oficial.

SEDU otorga 28 RVOE a instituciones privadas en Coahuila para impartir licenciaturas
NosotrAs: El mandato de no envejecer

NosotrAs: El mandato de no envejecer
Andy, héroe nacional

Andy, héroe nacional
CUARTOSCURO

Y, ¿quién demonios es ‘El Patrón’ del caso Iguala?
REDES SOCIALES

La carta de Andy

Johojan Jared fue asesinado con un arma blanca por su pareja Azucena Nohemí, quien fue vinculada a proceso.

Saltillo: Vinculan a proceso a Azucena Noemí por la muerte de su pareja