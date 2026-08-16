Este lunes, último día de preventa para la carrera 5K Unidos por la Seguridad en Saltillo

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, hizo un llamado a la población a aprovechar el último día de preventa e inscribirse en esta competencia, que también está dirigida a integrantes de corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno, así como del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

Este lunes 17 de agosto concluye la etapa de preventa para la tercera edición de la carrera 5K “Unidos por la Seguridad” , considerada por sus organizadores como la carrera más segura de México y que reunirá a ciudadanos y elementos de distintas corporaciones de seguridad.

El funcionario explicó que durante la preventa el costo de inscripción es de 150 pesos, mientras que posteriormente aumentará a 200 pesos. Además de la competencia deportiva, el evento contempla una convivencia familiar y una serie de premios para los participantes.

La carrera se realizará el próximo domingo 23 de agosto a las 8:00 horas, con punto de salida y llegada en la Gran Plaza del Centro Metropolitano de Saltillo.

Garza Félix destacó que el evento tendrá un cupo máximo de mil 500 corredores y recordó que las dos ediciones anteriores tuvieron una respuesta favorable por parte de la ciudadanía, al grado de que los registros disponibles se agotaron.

Por ello, invitó a quienes estén interesados en participar a realizar su inscripción con anticipación y evitar quedarse fuera de esta tercera edición.

Como parte de las actividades posteriores a la carrera se contempla una rifa entre los participantes, con pantallas y bicicletas como algunos de los premios que podrán obtenerse al finalizar el recorrido.

La competencia busca fortalecer la convivencia entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de la seguridad, además de promover la actividad física y los hábitos saludables mediante un evento abierto a familias y corredores de distintos niveles.

Las inscripciones presenciales se encuentran disponibles en Go Time – Oficinas, ubicadas en Profra. Isabel Siller 169, en la colonia Lomas de Peña; Café Campestre, en carretera Los Valdez 6922, Local 5, Plaza Aurora; Cloroformo Gym, en la lateral de Periférico Luis Echeverría Sur 3409, colonia Vicente Guerrero, y Tessen, localizado en bulevar Moctezuma 1685, Local 7, en Los Pinos.

También existe la opción de realizar el registro por internet a través de las plataformas Go Time y Boletópolis.