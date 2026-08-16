Este lunes, último día de preventa para la carrera 5K Unidos por la Seguridad en Saltillo
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Este lunes 17 de agosto concluye la preventa de la tercera edición de la carrera, que se realizará el 23 de agosto con un cupo de mil 500 corredores
Este lunes 17 de agosto concluye la etapa de preventa para la tercera edición de la carrera 5K “Unidos por la Seguridad”, considerada por sus organizadores como la carrera más segura de México y que reunirá a ciudadanos y elementos de distintas corporaciones de seguridad.
Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, hizo un llamado a la población a aprovechar el último día de preventa e inscribirse en esta competencia, que también está dirigida a integrantes de corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno, así como del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México.
El funcionario explicó que durante la preventa el costo de inscripción es de 150 pesos, mientras que posteriormente aumentará a 200 pesos. Además de la competencia deportiva, el evento contempla una convivencia familiar y una serie de premios para los participantes.
La carrera se realizará el próximo domingo 23 de agosto a las 8:00 horas, con punto de salida y llegada en la Gran Plaza del Centro Metropolitano de Saltillo.
Garza Félix destacó que el evento tendrá un cupo máximo de mil 500 corredores y recordó que las dos ediciones anteriores tuvieron una respuesta favorable por parte de la ciudadanía, al grado de que los registros disponibles se agotaron.
Por ello, invitó a quienes estén interesados en participar a realizar su inscripción con anticipación y evitar quedarse fuera de esta tercera edición.
Como parte de las actividades posteriores a la carrera se contempla una rifa entre los participantes, con pantallas y bicicletas como algunos de los premios que podrán obtenerse al finalizar el recorrido.
La competencia busca fortalecer la convivencia entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de la seguridad, además de promover la actividad física y los hábitos saludables mediante un evento abierto a familias y corredores de distintos niveles.
Las inscripciones presenciales se encuentran disponibles en Go Time – Oficinas, ubicadas en Profra. Isabel Siller 169, en la colonia Lomas de Peña; Café Campestre, en carretera Los Valdez 6922, Local 5, Plaza Aurora; Cloroformo Gym, en la lateral de Periférico Luis Echeverría Sur 3409, colonia Vicente Guerrero, y Tessen, localizado en bulevar Moctezuma 1685, Local 7, en Los Pinos.
También existe la opción de realizar el registro por internet a través de las plataformas Go Time y Boletópolis.