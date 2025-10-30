Este viernes regresan vuelos Saltillo-CDMX; ruta contará con partidas diarias

A partir de este viernes 31 de octubre, los saltillenses volverán a contar con vuelos directos hacia la Ciudad de México, después de casi cinco años sin este servicio, suspendido desde diciembre de 2019 cuando Aeroméxico canceló la ruta.

La nueva conexión será operada por Viva Aerobus, con vuelos entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Plan de Guadalupe, en Ramos Arizpe. La aerolínea utilizará un Airbus A320neo con capacidad para 186 pasajeros.

El vuelo inaugural saldrá este viernes desde el AIFA a las 4:15 de la tarde y aterrizará en Saltillo a las 5:45. En sentido contrario, la primera salida desde Saltillo hacia la capital está programada a las 6:15 de la tarde, con llegada estimada a las 7:55.

Entre el 2 y el 11 de noviembre, los vuelos se realizarán los domingos, martes, jueves y viernes. Las salidas desde Saltillo serán a las 4:00 de la tarde, llegando al AIFA a las 5:40, mientras que los vuelos desde el AIFA despegarán a las 2:00 de la tarde para arribar a Saltillo a las 3:30.

A partir del 13 de noviembre, la ruta contará con vuelos diarios. Hasta el 30 de noviembre, los horarios se mantendrán con salida del AIFA a las 2:00 de la tarde y regreso desde Saltillo a las 4:00.

Desde el 1 de diciembre, los vuelos modificarán su itinerario: el despegue desde el AIFA será a la 1:20 de la tarde, llegando a Saltillo a las 2:50, mientras que el regreso partirá a las 3:20 con arribo a la Ciudad de México a las 5:00 de la tarde.