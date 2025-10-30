Saltillo: Detectan densidad de tráfico similar al año pasado; estos son los operativos viales
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Para dar flujo vehicular se instalan operativos viales en el bulevar Nazario Ortiz Garza, avenida Las Torres y la calle Allende en el Centro Histórico
La Dirección de Policía Preventiva y Tránsito de Saltillo ha detectado un flujo vehicular similar al del año pasado, con mayor acumulación en los horarios de entrada y salida de escuelas y trabajos.
Zulema Banda Alemán, directora de la dependencia, afirmó que desde 2022 hasta la fecha se ha incrementado el flujo vehicular, aunque los números de 2025 “son muy parecidos al año pasado”.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: no respeta ‘alto’, provoca accidente y termina con su lujoso auto destrozado
Expuso además que, para atender el flujo vehicular, se realizan dispositivos de tránsito permanentes en distintas zonas de la ciudad.
Uno de ellos se instala al poniente de la ciudad durante las mañanas y entre semana sobre la avenida Las Torres, cerca de Isidro López, “ya que es la única salida que tienen aquellas colonias para acceder al oriente. Se implementa con elementos motorizados y con elementos pedestres”, expuso Banda.
Asimismo, explicó que uno de los operativos más notorios es el que se instala para dar flujo vehicular sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, frente a Galerías Saltillo, mientras que también se opera en el bulevar Venustiano Carranza, entre Pedro Figueroa y Soriana San Isidro, a la altura de la Universidad Vizcaya.
“Tenemos también flujos en lo que es el periférico Luis Echeverría; tenemos un elemento pedestre que se mantiene en las horas pico, y en la calle Venustiano Carranza y Canadá también. Ahí recordamos que, desde que se instalaron los semáforos inteligentes, se cuenta con un motorizado para apoyar al flujo vehicular cuando se encajona en esa zona”, agregó la oficial.
También explicó que, en el Centro, una de las vialidades que mayor flujo acumula es la calle Ignacio Allende, por lo que se atiende en los cruces con Aldama, Pérez Treviño y Abbott.
Banda Alemán reiteró que es una obligación de los automovilistas respetar las señales y las indicaciones de los oficiales de tránsito, aun cuando de manera pedestre no se pueda igualar la velocidad de los vehículos.
“Es una obligación que tiene el ciudadano obedecer las señales que le hace el tránsito. Si no hace caso, puede ser acreedor a alguna sanción, ya sea que se le comunique alguna amonestación o se le imponga una infracción según el reglamento. Es importante que la ciudadanía sepa que tiene la obligación de atender cuando un oficial de tránsito, con señas audibles y visibles, le pide que se detenga”, concluyó.