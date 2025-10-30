Saltillo: Detectan densidad de tráfico similar al año pasado; estos son los operativos viales

La Dirección de Policía Preventiva y Tránsito de Saltillo ha detectado un flujo vehicular similar al del año pasado, con mayor acumulación en los horarios de entrada y salida de escuelas y trabajos. Zulema Banda Alemán, directora de la dependencia, afirmó que desde 2022 hasta la fecha se ha incrementado el flujo vehicular, aunque los números de 2025 “son muy parecidos al año pasado”. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: no respeta ‘alto’, provoca accidente y termina con su lujoso auto destrozado Expuso además que, para atender el flujo vehicular, se realizan dispositivos de tránsito permanentes en distintas zonas de la ciudad.

Uno de ellos se instala al poniente de la ciudad durante las mañanas y entre semana sobre la avenida Las Torres, cerca de Isidro López, “ya que es la única salida que tienen aquellas colonias para acceder al oriente. Se implementa con elementos motorizados y con elementos pedestres”, expuso Banda.

Asimismo, explicó que uno de los operativos más notorios es el que se instala para dar flujo vehicular sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, frente a Galerías Saltillo, mientras que también se opera en el bulevar Venustiano Carranza, entre Pedro Figueroa y Soriana San Isidro, a la altura de la Universidad Vizcaya. “Tenemos también flujos en lo que es el periférico Luis Echeverría; tenemos un elemento pedestre que se mantiene en las horas pico, y en la calle Venustiano Carranza y Canadá también. Ahí recordamos que, desde que se instalaron los semáforos inteligentes, se cuenta con un motorizado para apoyar al flujo vehicular cuando se encajona en esa zona”, agregó la oficial.