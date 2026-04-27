Estudiante del CETis 48 de Saltillo conquista primer lugar estatal y avanza a competencia nacional

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 27 abril 2026
    Estudiante del CETis 48 de Saltillo conquista primer lugar estatal y avanza a competencia nacional
    Alumno del CETis 48 representará a Coahuila en concurso académico nacional. CORTESÍA

Participará en certamen en Ciudad de México tras destacar en área química

El CETis 48 celebra un logro académico que proyecta a su comunidad educativa a nivel nacional. El alumno Luis Carlos Sánchez, del sexto semestre en la especialidad de Laboratorista Químico, obtuvo el primer lugar estatal y representará a Coahuila en un concurso académico que se realizará en la Ciudad de México del 27 al 30 de abril.

Este resultado refleja un proceso formativo basado en la constancia, el desarrollo de habilidades científicas y el acompañamiento docente, factores que han permitido consolidar un perfil competitivo en el ámbito académico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/logra-facultad-de-ciencias-de-la-comunicacion-de-la-uadec-titulacion-del-100-por-ciento-MB20302916

TRAYECTORIA DE ESFUERZO Y FORMACIÓN

El desempeño del estudiante es resultado de una preparación continua y del respaldo institucional, que impulsa a las y los alumnos a participar en espacios donde ponen a prueba sus conocimientos y capacidades.

Autoridades educativas destacaron que este tipo de logros trascienden lo individual, al evidenciar la calidad educativa del plantel y el compromiso de su comunidad por fomentar la excelencia.

Con su participación en la etapa nacional, Luis Carlos Sánchez llevará la representación de Coahuila a uno de los escenarios más relevantes para estudiantes de nivel Medio Superior, con la expectativa de seguir sumando resultados positivos.

La comunidad escolar expresó su confianza en el desempeño del joven, al considerar que cuenta con la preparación necesaria para enfrentar este nuevo reto académico.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


estudiantes
Concursos

Organizaciones


CBTis

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tiroteos

Tiroteos
true

¿Traición a la patria en Chihuahua?

true

POLITICÓN: Entre Lamborghinis y pleitos vulgares, Tony Flores estuvo a nada de quedarse sin candidatura en la 4T
El evento ofrecerá actividades con música, baile y entretenimiento infantil

Saltillo celebrará el Día del Niño con ‘Lore Lore’, ‘Los Chicharrines’ y show de Guerreras K-Pop
El presunto agresor se resguardó en su domicilio tras el ataque, por lo que autoridades no pudieron ingresar al inmueble al no contar con una orden ni una denuncia formal en su contra.

Golpea a adulto mayor y lo deja lesionado en Saltillo; agresor se refugia en su domicilio
Alberto Rodríguez Espinoza, golfista saltillense, fue reconocido como Mejor Juvenil tras su actuación en el XXXI Torneo Anual de Golf Las Misiones C.C.

Brilla en el green: Alberto Rodríguez Espinoza conquista el galardón al Mejor Juvenil en Las Misiones
Seguridad en el exterior del Washington Hilton después de que se produjeran disparos durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca del sábado por la noche.

El tiroteo de la cena de corresponsales de la Casa Blanca desata especulaciones en internet
Mineros trabajan en un yacimiento ilegal de oro dentro de la base militar del Batallón de Fusileros 31 en Caucasia, Colombia.

La Mandinga, la mina de oro del Clan del Golfo que opera en una base militar colombiana