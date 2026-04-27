Estudiante del CETis 48 de Saltillo conquista primer lugar estatal y avanza a competencia nacional

Este resultado refleja un proceso formativo basado en la constancia, el desarrollo de habilidades científicas y el acompañamiento docente, factores que han permitido consolidar un perfil competitivo en el ámbito académico.

El CETis 48 celebra un logro académico que proyecta a su comunidad educativa a nivel nacional. El alumno Luis Carlos Sánchez, del sexto semestre en la especialidad de Laboratorista Químico, obtuvo el primer lugar estatal y representará a Coahuila en un concurso académico que se realizará en la Ciudad de México del 27 al 30 de abril.

TRAYECTORIA DE ESFUERZO Y FORMACIÓN

El desempeño del estudiante es resultado de una preparación continua y del respaldo institucional, que impulsa a las y los alumnos a participar en espacios donde ponen a prueba sus conocimientos y capacidades.

Autoridades educativas destacaron que este tipo de logros trascienden lo individual, al evidenciar la calidad educativa del plantel y el compromiso de su comunidad por fomentar la excelencia.

Con su participación en la etapa nacional, Luis Carlos Sánchez llevará la representación de Coahuila a uno de los escenarios más relevantes para estudiantes de nivel Medio Superior, con la expectativa de seguir sumando resultados positivos.

La comunidad escolar expresó su confianza en el desempeño del joven, al considerar que cuenta con la preparación necesaria para enfrentar este nuevo reto académico.