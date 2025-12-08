Estudiantes del ICH de la UAdeC ganan primer lugar en ExpoCiencias Nacional 2025

Saltillo
/ 8 diciembre 2025
    Estudiantes del ICH de la UAdeC ganan primer lugar en ExpoCiencias Nacional 2025
    Los estudiantes son Andrea Flores Sierra, Valeria Yoselin Alonso Bernal y Abner Santos Hernández. FOTO: CORTESÍA

El triunfo les permitirá representar a Coahuila y a México en ExpoSciences Occitaine 2026 en Francia.

Tres alumnos del Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo” (ICH) de la Universidad Autónoma de Coahuila lograron el primer lugar en la ExpoCiencias Nacional 2025 realizada en Tamaulipas, lo que les permitirá representar a Coahuila y a México en ExpoSciences Occitaine 2026 en Francia.

Se trata de Andrea Flores Sierra, Valeria Yoselin Alonso Bernal y Abner Santos Hernández, quienes, bajo la coordinación de la Dra. Rebeca Casique Valdés, desarrollaron el proyecto “Tinte ecológico para cabello a base de la semilla del trueno”, una propuesta científica con enfoque ambiental y de salud.

Los estudiantes obtuvieron su pase a la competencia nacional tras participar en ExpoCiencias Coahuila 2025, evento de divulgación, innovación e investigación en ciencia y tecnología realizado el 27 de septiembre en el Colegio Inglés de Torreón. Ahí presentaron su proyecto y lograron avanzar a la etapa nacional, que se llevó a cabo del 2 al 5 de diciembre en Tampico, Tamaulipas.

Motivados por la preocupación por el medio ambiente y los efectos nocivos de los tintes sintéticos, que pueden contener más de 5 mil sustancias químicas —muchas de ellas consideradas tóxicas y asociadas a alergias, cáncer y trastornos neurológicos—, los jóvenes desarrollaron un tinte ecológico a partir de la semilla del árbol del trueno.

El producto, formulado en textura tipo crema, es biodegradable y está compuesto por extractos de semilla de trueno, sábila y vitamina C. De acuerdo con los creadores, su duración puede alcanzar hasta 30 días antes de comenzar a perder color, ofreciendo un tono castaño oscuro como resultado final.

La ExpoCiencias Nacional 2025, considerada el evento científico y tecnológico estudiantil más importante del país, reunió a más de 500 proyectos presentados por estudiantes desde nivel básico hasta licenciatura, todos enfocados en proponer soluciones reales para sus comunidades.

Gracias a su destacada participación y a la innovación de su propuesta, los alumnos del ICH se hicieron acreedores al primer lugar y ahora se preparan para representar al estado y al país en Francia, donde competirán a nivel internacional en 2026.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

