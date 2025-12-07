UAdeC y Tec de Monterrey alistan nuevas carreras, especializaciones y modelos formativos

Instituciones de educación superior en Coahuila han iniciado un proceso de adecuación de sus planes de estudio al mercado laboral futuro, al que se enfrentarán los jóvenes estudiantes de hoy dentro de las próximas dos décadas.

Tanto el Tecnológico de Monterrey como la Universidad Autónoma de Coahuila confirmaron a VANGUARDIA que ya trabajan en la construcción de nuevas carreras, especialidades y metodologías para responder a un escenario donde, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dos quintas partes de las habilidades laborales actuales quedarán obsoletas hacia 2030, y donde las profesiones con mayor demanda en 2050 requieren enfoques que hoy apenas comienzan a definirse.

El director del Tecnológico de Monterrey campus Saltillo, Adrián González Zambrano, explicó que el rediseño académico de la institución contempla el lanzamiento de nuevas carreras a partir de agosto de 2026, entre ellas una ingeniería enfocada específicamente en inteligencia artificial.

Señaló que la adaptación no se limita al contenido, sino que implica modificar la forma en que se enseña, con un modelo centrado en competencias, práctica aplicada y ambientes vivenciales que permitan a los alumnos demostrar habilidades reales.

Mencionó que la innovación se nutre de buenas prácticas observadas en países nórdicos, Australia, Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur, donde los sistemas educativos se han adelantado a las transformaciones tecnológicas y laborales.

El director destacó que el plan educativo del ‘Tec’ incluye semestres flexibles que permitirán a los estudiantes especializarse en áreas distintas a su carrera principal, ampliando su campo de acción en un mercado que demandará perfiles híbridos capaces de combinar conocimientos técnicos, digitales y humanísticos. Además de la ingeniería en inteligencia artificial, se proyectan programas en ciencia de datos, semiconductores y humanidades digitales, con un enfoque transversal donde la IA se integra a todas las disciplinas.

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel, detalló que muchos de los trabajos que desempeñarán los jóvenes estudiantes de hoy “ni siquiera existen aún”, pero que tecnologías como la inteligencia artificial y la robótica ya son indispensables y deben incorporarse como competencias básicas.

En ese sentido, añadió que la UAdeC busca complementar sus planes de estudio con programas de capacitación adicionales que preparen a los estudiantes para escenarios laborales aún en evolución, a través de algunas plataformas como Saberes MX, impulsada por la Secretaría de Educación federal.

Advirtió que carreras como contabilidad, derecho o medicina vivirán transformaciones debido a la automatización y la telemedicina, mientras que las humanidades se fortalecerán porque el mercado seguirá demandando perfiles con habilidades socioemocionales y capacidad de interacción humana. Mencionó que también es urgente impulsar ingeniería, tecnología y ciencias exactas, pues son áreas con alta proyección en la creación de empleo.

El rector adelantó que la universidad trabaja internamente en la elaboración de propuestas para abrir nuevas carreras y especialidades, con la meta de presentar los primeros avances en marzo e iniciar su oferta en agosto de 2026.

La expectativa es plantear alrededor de diez programas en distintas áreas, aunque aclaró que su consolidación dependerá del proceso de revisión académica y administrativa.