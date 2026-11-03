Estudiantes del Tec Saltillo levantan plantón 7 días después; llegan a acuerdos con institución

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    Estudiantes del Tec Saltillo levantan plantón 7 días después; llegan a acuerdos con institución
    La circulación vehicular se restableció de manera paulatina sobre la vialidad, luego de más de 173 horas de bloqueo. OMAR SAUCEDO

Luego de 173 horas de protesta, integrantes del movimiento Burros Pardos liberaron la Venustiano Carranza; los voceros ofrecieron disculpas a la ciudadanía y advirtieron que vigilarán el cumplimiento de los compromisos

Tras 173 horas de plantón —equivalentes a siete días y cinco horas—, estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) anunciaron a las 14:35 horas el levantamiento del bloqueo en el bulevar Venustiano Carranza, luego de alcanzar acuerdos con las autoridades del Tecnológico Nacional de México (TecNM).

El anuncio lo realizó una de las principales representantes del Movimiento Estudiantil Burros Pardos, quien durante la semana fungió como interlocutora, a través de un megáfono.

Mesa de diálogo con estudiantes del Tec de Saltillo se retoma hoy a las 10:00 horas

La noticia desató el júbilo entre los manifestantes, quienes de inmediato comenzaron a recoger las casas de campaña, sillas, mesas, pupitres y cobijas. Se prevé que la vialidad quede liberada en su totalidad alrededor de las 15:00 horas.

$!Los manifestantes comenzaron a retirar el mobiliario y las pertenencias que utilizaron durante los siete días de protesta.
Los manifestantes comenzaron a retirar el mobiliario y las pertenencias que utilizaron durante los siete días de protesta. OMAR SAUCEDO

Dos de los voceros, identificados como Cherry y Alejandro, compartieron los resultados ante los medios de comunicación.

“Llegamos a un punto medio para ambas partes, la comunidad estudiantil y el TecNM. Hemos llegado a acuerdos a través de los cuales vamos a implementar todas estas ideas del pliego petitorio”, declaró Cherry, quien aseguró que el movimiento continuará vigilando su cumplimiento.

$!El levantamiento del campamento dejó a su paso algunos objetos y cintas de delimitación sobre la carpeta asfáltica.
El levantamiento del campamento dejó a su paso algunos objetos y cintas de delimitación sobre la carpeta asfáltica. OMAR SAUCEDO

“Esta lucha no se termina aquí, es una tarea continua”, añadió.

Alejandro precisó que los detalles de los compromisos, sus fechas de cumplimiento y los mecanismos de seguimiento se difundirán mediante comunicados oficiales del movimiento.

$!El bulevar Venustiano Carranza recuperó su actividad habitual con el paso constante de vehículos y transporte público.
El bulevar Venustiano Carranza recuperó su actividad habitual con el paso constante de vehículos y transporte público. OMAR SAUCEDO

El acuerdo se alcanzó luego de una mesa de diálogo realizada el 2 de noviembre, en la que se revisaron los nueve puntos del pliego petitorio y los estudiantes solicitaron un receso para analizar las propuestas en asamblea.

En medio de las labores de limpieza de la zona, los representantes ofrecieron una disculpa a la ciudadanía por los días de caos vial: “Pedimos una disculpa, pero era la única manera en que podíamos lograr algo. Vimos mucho respaldo y apoyo, la intención nunca fue causar daños”, expresaron.

Hasta el momento de la liberación, la dirección del Tecnológico de Saltillo no tuvo presencia de directivos en el lugar ni emitió declaraciones al respecto.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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