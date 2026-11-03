Estudiantes del Tec Saltillo levantan plantón; llegan a acuerdo con institución

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    Estudiantes del Tec Saltillo levantan plantón; llegan a acuerdo con institución
    Las lonas y mantas que colgaban del puente peatonal comenzaron a ser retiradas tras el acuerdo alcanzado. HOMERO SÁNCHEZ

Integrantes del movimiento Burros Pardos liberan la Venustiano Carranza; ofrecen una disculpa a la ciudadanía por las afectaciones y comienzan con la limpieza de la zona

Entre gritos de júbilo y celebración, los líderes del movimiento estudiantil Burros Pardos anunciaron a las 14:35 horas que las negociaciones con el TecNM Saltillo llegaron a su fin con un resultado favorable para ellos.

Inmediatamente después del anuncio, los estudiantes comenzaron a levantar el plantón que mantenían sobre el bulevar Venustiano Carranza. Los jóvenes recogieron las casas de campaña, mesas y sillas, por lo que se prevé que la vialidad quede liberada en su totalidad aproximadamente a las 15:00 horas.

El acuerdo se alcanzó luego de que el pasado 2 de noviembre se realizara una mesa de diálogo con representantes de la Dirección Jurídica del TecNM y autoridades institucionales, en la que se revisaron los nueve puntos del pliego petitorio. Tras más de tres horas de negociación, los estudiantes solicitaron un receso para analizar las propuestas en asamblea.

En medio de las labores de limpieza de la zona, los manifestantes ofrecieron una disculpa a la ciudadanía por los días de caos vial: “Pedimos una disculpa, pero era la única manera en que podíamos lograr algo”, expresaron. La institución educativa reiteró su compromiso con el diálogo y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

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Antonio Santos

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