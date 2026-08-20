Largas filas en compañías telefónicas por registro de líneas en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Largas filas en compañías telefónicas por registro de líneas en Torreón
    La afluencia aumentó luego de que algunos clientes reportaran la suspensión de sus servicios telefónicos. SANDRA GÓMEZ

Los usuarios acudieron para registrar sus líneas y equipos celulares

TORREÓN, COAH.- Largas filas de usuarios se registraron en centros de atención de compañías telefónicas de Torreón, particularmente en una sucursal ubicada sobre la avenida Juárez, luego de que clientes acudieran para realizar el registro de sus líneas y equipos celulares.

La afluencia aumentó después de que algunos usuarios reportaran la suspensión de sus servicios, situación que los llevó a acudir personalmente a las sucursales para solicitar información y completar el trámite correspondiente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-proyecta-rehabilitar-planta-tratadora-y-construir-nuevas-instalaciones-HN22944322

Para los afectados, recuperar el servicio se convirtió en una prioridad, debido a que el teléfono celular representa una herramienta indispensable para mantener comunicación con familiares y realizar actividades laborales, escolares y bancarias, entre otras.

Las filas se prolongaron durante varias horas mientras los clientes esperaban ser atendidos por el personal de las empresas. Algunos usuarios señalaron que desconocían los requisitos y el procedimiento para realizar el registro, por lo que solicitaron mayor información y difusión sobre el proceso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/pide-torreon-licenciatura-a-aspirantes-a-agentes-de-transito-DN22945897

La situación también generó reacciones en redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes de las concentraciones y expresaron opiniones encontradas. Mientras algunos consideraron necesario el registro para mantener actualizados los datos asociados a las líneas, otros cuestionaron las complicaciones que el trámite ha generado para quienes necesitan restablecer su servicio.

Ante esta situación, los usuarios continúan acudiendo a los centros de atención para regularizar sus líneas y evitar nuevas interrupciones en sus servicios de comunicación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Comunicación
Telecomunicaciones

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cole y Harfuch: Amigo del alma

Cole y Harfuch: Amigo del alma
true

Coahuila: Será Lenin Pérez candidato de UDC a la alcaldía de Acuña
true

POLITICÓN: ¿Quién se anima en Morena a entrarle? PRI ‘amarra’ Saltillo, Torreón y Monclova con Javier Díaz, Riquelme y Carlos Villarreal
Las escuelas de la región carbonífera de Coahuila se alistan para recibir a los alumnos en el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Regresan a clases casi 7 mil alumnos de primaria en la región carbonífera de Coahuila
El ejemplo muestra un mensaje enviado desde un número desconocido que asegura ser un familiar.

Advierte Policía Cibernética de Coahuila ante fraudes: ‘antes de transferir, detente y verifica’
La nueva playera oficial apuesta por un diseño colorido y alejado de los tonos institucionales de Pollo Feliz, pensado para que los corredores puedan utilizarla también fuera de la competencia.

Carrera Feliz 2026 en Saltillo: fecha, ruta, categorías y costo del kit
Una mujer mayor sostiene a su gato en brazos, sentada junto a sus pertenencias delante de un edificio residencial que sufrió importantes daños en un ataque nocturno ruso, en Kiev, Ucrania, el 20 de agosto de 2026.

Un ataque con misiles rusos contra la capital de Ucrania deja al menos 14 muertos y 33 heridos
También podrían alcanzar a gobiernos, bancos, empresas, instituciones financieras, aeropuertos y otras entidades que, a juicio de Washington, continúen proporcionando respaldo económico o comercial a Teherán.

Trump anuncia el ‘Día D económico’ contra Irán, ‘la operación económica más aplastante jamás realizada’