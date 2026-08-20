Largas filas en compañías telefónicas por registro de líneas en Torreón
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Los usuarios acudieron para registrar sus líneas y equipos celulares
TORREÓN, COAH.- Largas filas de usuarios se registraron en centros de atención de compañías telefónicas de Torreón, particularmente en una sucursal ubicada sobre la avenida Juárez, luego de que clientes acudieran para realizar el registro de sus líneas y equipos celulares.
La afluencia aumentó después de que algunos usuarios reportaran la suspensión de sus servicios, situación que los llevó a acudir personalmente a las sucursales para solicitar información y completar el trámite correspondiente.
Para los afectados, recuperar el servicio se convirtió en una prioridad, debido a que el teléfono celular representa una herramienta indispensable para mantener comunicación con familiares y realizar actividades laborales, escolares y bancarias, entre otras.
Las filas se prolongaron durante varias horas mientras los clientes esperaban ser atendidos por el personal de las empresas. Algunos usuarios señalaron que desconocían los requisitos y el procedimiento para realizar el registro, por lo que solicitaron mayor información y difusión sobre el proceso.
La situación también generó reacciones en redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes de las concentraciones y expresaron opiniones encontradas. Mientras algunos consideraron necesario el registro para mantener actualizados los datos asociados a las líneas, otros cuestionaron las complicaciones que el trámite ha generado para quienes necesitan restablecer su servicio.
Ante esta situación, los usuarios continúan acudiendo a los centros de atención para regularizar sus líneas y evitar nuevas interrupciones en sus servicios de comunicación.