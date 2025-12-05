Etiqus Summit 2025: un evento que inspira la creatividad de estudiantes de diseño
”Etiqus Summit 2025” Impulsa a estudiantes de Diseño Gráfico en UANE con éxitos enspirados en creatividad y constancia.
La Universidad Americana del Noreste (UANE) fue sede del evento “Etiqus Summit 2025” la mañana del viernes. El evento estuvo dirigido a estudiantes de diseño gráfico, el encuentro se desarrolló de 9 de la mañana a 1 de la tarde y se posicionó como un espacio clave para la innovación creativa.
El encuentro reunió a líderes creativos de Baja California y locales, quienes compartieron sus modelos de negocios, demostrando a los jóvenes cómo lograron llevar sus marcas al éxito.
A lo largo de la jornada, diferentes exponentes compartieron cómo transformaron sus habilidades, miedos y adversidades en ideas que trascendieron en el ámbito creativo.
Un caso destacado fue el de Neptalí Quiroga, quien relató cómo una fábula antigua, la del conejo y la luna, sirvió de inspiración para crear una etiqueta destinada a una casa vitivinícola. Este diseño no solo fue innovador, sino que ganó dos premios por mejor diseño.
El mensaje que dejó este ejemplo fue claro: la dedicación, creatividad y la constancia pueden conjugarse y hacer realidad los sueños personales y de los clientes. El resultado de este proyecto fue más allá de lo esperado; aunque originalmente solo se proyectó la realización de dos vinos, la empresa ha generado ya nueve etiquetas.
SUPERANDO MIEDOS
Otros ponentes reforzaron la necesidad de perseverar y expandir los horizontes. Susana Gonzalez, Darleen Guerra e Ixchel True quienes aconsejaron a los jóvenes “que no se queden en su zona de confort”, que enfrenten sus miedos, los trasciendan y generen nuevas metas para expandir sus horizontes.
Ixchel True compartió con los jóvenes que quien creció entre el arte y el cuidado de la tierra y estudió diseño en su adultez, animó a los estudiantes a no dejar morir su creatividad y a disfrutar del trabajo a su propio ritmo.
Juan Carlos Guerra, director de Etiqus, ofreció una visión más técnica, subrayando la importancia de ser empáticos y pensar en los clientes, ya que “si al cliente le va bien, a ti te va bien”.
A lo largo del tiempo, la UANE se ha destacado por el impulso a jóvenes creativos. Armando Castilla, CEO de Grupo Vanguardia y parte de los organizadores, mencionó que el evento nació de una pequeña idea, pero demuestra que puede avanzar y convertirse en un caso de éxito. El mensaje unificado del encuentro fue: “tú eres tan grande como tus sueños”.
El “Etiqus Summit 2025” sirvió para que los estudiantes vieran modelos de negocios, experiencias y motivaciones de personas que un día estuvieron en su lugar y hoy son profesionistas con éxito. El encuentro también abarcó temas como la narrativa visual, la inteligencia artificial y el pensamiento estratégico.