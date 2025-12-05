Etiqus Summit 2025: un evento que inspira la creatividad de estudiantes de diseño

La Universidad Americana del Noreste (UANE) fue sede del evento “Etiqus Summit 2025” la mañana del viernes. El evento estuvo dirigido a estudiantes de diseño gráfico, el encuentro se desarrolló de 9 de la mañana a 1 de la tarde y se posicionó como un espacio clave para la innovación creativa.

El encuentro reunió a líderes creativos de Baja California y locales, quienes compartieron sus modelos de negocios, demostrando a los jóvenes cómo lograron llevar sus marcas al éxito.

A lo largo de la jornada, diferentes exponentes compartieron cómo transformaron sus habilidades, miedos y adversidades en ideas que trascendieron en el ámbito creativo.

Un caso destacado fue el de Neptalí Quiroga, quien relató cómo una fábula antigua, la del conejo y la luna, sirvió de inspiración para crear una etiqueta destinada a una casa vitivinícola. Este diseño no solo fue innovador, sino que ganó dos premios por mejor diseño.