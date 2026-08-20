Evacuan a 60 empleados por incendio en Ramos Arizpe

Integrantes de la brigada interna de la compañía actuaron de inmediato y lograron controlar las llamas mediante el sistema contra incendios con el que cuenta la propia empresa, evitando que el fuego se propagara hacia otras áreas de las instalaciones.

Antes de que arribaran los cuerpos de emergencia, aproximadamente 60 trabajadores fueron evacuados de manera preventiva, con el objetivo de evitar que alguna persona resultara afectada por el incendio.

El reporte se recibió alrededor de las 17:00 horas en un establecimiento ubicado sobre la avenida Fidel Velázquez, a la altura del número 615. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el fuego se originó en la parte posterior de la fábrica, donde se encontraban acumulados residuos plásticos.

Un incendio registrado la tarde de este jueves en el parque industrial de Ramos Arizpe, Coahuila, provocó una movilización de elementos de emergencia y autoridades municipales.

De acuerdo con el responsable del establecimiento, existe la posibilidad de que el incendio haya sido provocado. Señaló que la parte posterior de la empresa se encuentra expuesta hacia el exterior y cuenta únicamente con una malla ciclónica, por lo que no se descarta que alguna persona haya ingresado al sitio.

Sin embargo, esta situación deberá ser determinada por las autoridades correspondientes mediante las investigaciones y diligencias que se realicen para establecer las causas que originaron el siniestro.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudió al lugar para realizar labores de inspección y enfriamiento en la estructura, debido a que algunas zonas todavía presentaban temperaturas elevadas tras el incendio.

Después de revisar el área y verificar las condiciones de seguridad, los elementos de emergencia descartaron la existencia de riesgos de reignición y determinaron que la situación se encontraba bajo control.

No se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas como consecuencia del incidente. Los trabajadores evacuados pudieron permanecer fuera de las instalaciones mientras se realizaban las labores de revisión.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe también acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y apoyar en el acordonamiento y resguardo del área.

Una vez que las autoridades municipales realizaron las primeras diligencias, se mantuvo la zona bajo vigilancia a la espera del personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), que se encargaría de realizar las investigaciones correspondientes y determinar si el incendio fue accidental o provocado.