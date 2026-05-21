Evita presunto choque con tráiler, pero destruye su automóvil recién obtenido en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Evita presunto choque con tráiler, pero destruye su automóvil recién obtenido en Saltillo
    La unidad quedó atorada entre estructuras metálicas que anteriormente sostenían una luminaria, lo que complicó las labores para retirar el vehículo y provocó afectaciones en la circulación de la zona durante varios minutos. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor aseguró que había obtenido el automóvil apenas cuatro días antes del percance, luego de intercambiarlo por otro vehículo

Un hombre que apenas tenía cuatro días de haber adquirido un automóvil terminó chocándolo contra el camellón de un puente vehicular, en Saltillo.

El percance ocurrió cerca de las 21:00 horas sobre la lateral del bulevar Emilio Arizpe de la Maza y la avenida 20, en la colonia Lomas de Lourdes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/adulto-mayor-queda-atrapado-en-aparatoso-accidente-en-saltillo-DJ20836665
$!El propietario señaló que apenas tenía cuatro días de haber adquirido el automóvil mediante un intercambio por otro vehículo, por lo que el percance representó una pérdida importante debido a los daños materiales que sufrió la unidad.
El propietario señaló que apenas tenía cuatro días de haber adquirido el automóvil mediante un intercambio por otro vehículo, por lo que el percance representó una pérdida importante debido a los daños materiales que sufrió la unidad. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El vehículo involucrado es un Nissan Versa color guindo, modelo 2017, que era conducido por Francisco ¨N¨. De acuerdo con sus declaraciones, circulaba de sur a norte, procedente del ejido Huachichil con destino a Monterrey.

Señaló que transitaba por la lateral de Emilio Arizpe y, al intentar incorporarse al carril de alta velocidad, un tráiler estuvo a punto de impactarlo. Para evitar un accidente mayor, maniobró hacia las boyas de delimitación y terminó chocando contra un camellón de concreto.

$!De acuerdo con la versión del conductor, el accidente ocurrió cuando intentaba incorporarse al carril de alta velocidad y un tractocamión estuvo a punto de impactarlo, por lo que optó por desviarse para evitar consecuencias mayores.
De acuerdo con la versión del conductor, el accidente ocurrió cuando intentaba incorporarse al carril de alta velocidad y un tractocamión estuvo a punto de impactarlo, por lo que optó por desviarse para evitar consecuencias mayores. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La unidad quedó atorada entre estructuras metálicas que anteriormente sostenían una luminaria. El automóvil sufrió daños considerables y el conductor mencionó que apenas tenía cuatro días de haberlo obtenido mediante un trueque por otro vehículo.

Ahora deberá responder por los daños ocasionados al patrimonio municipal, correspondientes al camellón afectado, además de las multas que determinen las autoridades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El IMSS Coahuila incorporó 420 especialistas durante la Jornada Nacional de Reclutamiento 2026.

IMSS Coahuila alcanza cobertura récord con llegada de 420 especialistas

Legisladores del PAN señalaron que la crisis de AHMSA mantiene afectada la economía y el empleo en Monclova y la Región Centro.

“Hoy se siente una Monclova herida”; diputados del PAN exigen declarar Emergencia Económica
Se estima un incremento de entre 8 y 10 por ciento en el reparto de utilidades para 2026.

Secretaría del Trabajo atiende inconformidades por reparto de utilidades en Coahuila
Coahuila prevé instalar filtros sanitarios en puntos de ingreso ante eventos internacionales como el Mundial de Futbol.

Coahuila en alerta; activarán vigilancia preventiva por ébola ante Mundial
La autoridad judicial concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que se recabarán más elementos relacionados con el caso.

Detenido con 762 kilos de mariguana en la Saltillo-Zacatecas es vinculado a proceso
Noche de Museos permite recorrer espacios culturales en horarios extendidos.

Saltillo: Museo del Desierto reúne a cientos de asistentes en Noche de Museos
El perdido

El perdido
Chevrolet Aveo y Groove: el segundo auto más vendido y la SUV más cotizada, así son los vehículos que llegan a GM en Coahuila

Chevrolet Aveo y Groove: el segundo auto más vendido y la SUV más cotizada, así son los vehículos que llegan a Coahuila