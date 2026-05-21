Evita presunto choque con tráiler, pero destruye su automóvil recién obtenido en Saltillo

Un hombre que apenas tenía cuatro días de haber adquirido un automóvil terminó chocándolo contra el camellón de un puente vehicular, en Saltillo. El percance ocurrió cerca de las 21:00 horas sobre la lateral del bulevar Emilio Arizpe de la Maza y la avenida 20, en la colonia Lomas de Lourdes.

El vehículo involucrado es un Nissan Versa color guindo, modelo 2017, que era conducido por Francisco ¨N¨. De acuerdo con sus declaraciones, circulaba de sur a norte, procedente del ejido Huachichil con destino a Monterrey. Señaló que transitaba por la lateral de Emilio Arizpe y, al intentar incorporarse al carril de alta velocidad, un tráiler estuvo a punto de impactarlo. Para evitar un accidente mayor, maniobró hacia las boyas de delimitación y terminó chocando contra un camellón de concreto.

La unidad quedó atorada entre estructuras metálicas que anteriormente sostenían una luminaria. El automóvil sufrió daños considerables y el conductor mencionó que apenas tenía cuatro días de haberlo obtenido mediante un trueque por otro vehículo. Ahora deberá responder por los daños ocasionados al patrimonio municipal, correspondientes al camellón afectado, además de las multas que determinen las autoridades.