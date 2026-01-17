Exceso de velocidad origina choque contra muro de contención, al sur de Saltillo
Un accidente en el periférico LEA dejó cuantiosos daños materiales en dos vehículos y en el muro de contención, sin que se reportaran personas lesionadas
La mañana de este sábado se registró un accidente vial en el periférico Luis Echeverría Álvarez, al descender del puente vehicular de Felipe J. Mery, con dirección a la colonia Miguel Hidalgo, al sur de Saltillo, el cual dejó daños materiales en dos vehículos y en el muro de contención.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor de un vehículo Chevrolet Monza perdió el control de la unidad, presuntamente por circular a exceso de velocidad, e impactó contra el muro de contención, desplazando una de las ballenas hacia los carriles contrarios.
Derivado de lo anterior, el conductor de un automóvil Mazda no logró detenerse a tiempo y colisionó contra el muro que había sido movido, resultando la unidad con daños considerables y siendo declarada como pérdida total por el ajustador de la aseguradora.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el cierre parcial del carril con dirección al bulevar Emilio Arizpe de la Maza, lo que generó congestión vehicular durante varios minutos.
Las autoridades informaron que, pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el sitio.