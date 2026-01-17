Exceso de velocidad origina choque contra muro de contención, al sur de Saltillo

La mañana de este sábado se registró un accidente vial en el periférico Luis Echeverría Álvarez, al descender del puente vehicular de Felipe J. Mery, con dirección a la colonia Miguel Hidalgo, al sur de Saltillo, el cual dejó daños materiales en dos vehículos y en el muro de contención.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor de un vehículo Chevrolet Monza perdió el control de la unidad, presuntamente por circular a exceso de velocidad, e impactó contra el muro de contención, desplazando una de las ballenas hacia los carriles contrarios.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan auto y conductor que arrolló a niño al sur de Saltillo