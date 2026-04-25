Exhibirán en el templo de San Francisco de Asís, en Saltillo, relicario franciscano
Exposición reúne más de 50 piezas sagradas vinculadas a figuras de la tradición; acceso gratuito por tiempo limitado
Con una profunda carga espiritual, el relicario franciscano “La herencia del Seráfico de Asís” será exhibido en Saltillo, ofreciendo a fieles y visitantes la oportunidad de acercarse a más de 50 reliquias de primer grado vinculadas a santos y beatos que comparten la espiritualidad franciscana.
La muestra, instalada en el Salón San Francisco del Santuario de San Francisco de Asís, reúne piezas asociadas a figuras como Santa Clara de Asís, San Antonio de Padua, San Pascual Bailón, Santa Isabel de Hungría, San Pío de Pietrelcina y San Carlo Acutis, entre otros.
También forman parte de esta exposición San Juan Bosco, Santa Verónica Giuliani, San Luis Rey de Francia, así como Beata Concepción Cabrera y los Beatos Ezequiel y Salvador Huerta.
Todos ellos, de distintas épocas y contextos, comparten un lazo espiritual con San Francisco de Asís, cuya vida y carisma sembraron una visión de fe centrada en la humildad, el servicio y la fraternidad.
La exposición contempla espacios de veneración y reflexión, permitiendo a los asistentes conocer de cerca estos testimonios de fe. Permanecerá abierta del 26 de abril al 1 de mayo, en horario de 09:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, con entrada libre.