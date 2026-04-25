Exhibirán en el templo de San Francisco de Asís, en Saltillo, relicario franciscano

Saltillo
/ 25 abril 2026
    Del 26 de abril al 1 de mayo serán exhibidas 50 reliquias de primer grado en el templo de San Francisco de Asís. FRANCISCO MUÑIZ

Exposición reúne más de 50 piezas sagradas vinculadas a figuras de la tradición; acceso gratuito por tiempo limitado

Con una profunda carga espiritual, el relicario franciscano “La herencia del Seráfico de Asís” será exhibido en Saltillo, ofreciendo a fieles y visitantes la oportunidad de acercarse a más de 50 reliquias de primer grado vinculadas a santos y beatos que comparten la espiritualidad franciscana.

La muestra, instalada en el Salón San Francisco del Santuario de San Francisco de Asís, reúne piezas asociadas a figuras como Santa Clara de Asís, San Antonio de Padua, San Pascual Bailón, Santa Isabel de Hungría, San Pío de Pietrelcina y San Carlo Acutis, entre otros.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/llevan-fiesta-segura-a-jovenes-de-saltillo-DG20261156

También forman parte de esta exposición San Juan Bosco, Santa Verónica Giuliani, San Luis Rey de Francia, así como Beata Concepción Cabrera y los Beatos Ezequiel y Salvador Huerta.

Todos ellos, de distintas épocas y contextos, comparten un lazo espiritual con San Francisco de Asís, cuya vida y carisma sembraron una visión de fe centrada en la humildad, el servicio y la fraternidad.

La exposición contempla espacios de veneración y reflexión, permitiendo a los asistentes conocer de cerca estos testimonios de fe. Permanecerá abierta del 26 de abril al 1 de mayo, en horario de 09:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, con entrada libre.

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

Lágrimas de emoción

Lágrimas de emoción
NosotrAs: Y la exigencia de ser suficientes

NosotrAs: Y la exigencia de ser suficientes


POLITICÓN: ¿Traiciona Morena en Coahuila criterio sagrado en ‘pluris’?
Saltillo es la cuarta ciudad del País con menor percepción de inseguridad entre los ciudadanos.

Menos saltillenses perciben inseguridad en su entorno: Inegi
Especialistas advierten posibles riesgos a la salud por presencia de metales pesados en el aire.

Coahuila: Detectan metales posiblemente tóxicos en aire de Ramos Arizpe; advierten riesgos a salud
La riña tiene ya muchos años.

Riña termina en disparos de arma de fuego, en Saltillo
Encargados del cine reutilizarían los botes de palomitas para revenderlos posteriormente a otros clientes.

¿Es neta? Rutilizan en cine de Saltillo vasos de refresco y botes para palomitas ¡sacados de la basura!
Saraperos de Saltillo cayó por la mínima ante Tecolotes de los Dos Laredos en el primer juego de la serie en Nuevo Laredo.

Tecolotes pega primero en casa y vence 2-1 a Saraperos en el arranque de la serie