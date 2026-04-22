Respaldan saltillenses con su firma elevación a Santuario del templo de San Francisco de Asís

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Saltillo
/ 22 abril 2026
    Respaldan saltillenses con su firma elevación a Santuario del templo de San Francisco de Asís
    Feligreses participan con su firma como muestra de apoyo a la elevación del templo. CORTESÍA

Institución aclara que no organiza ni respalda actividad anunciada y señala que responsabilidad recae en terceros

Los fieles del Templo de San Francisco, en Saltillo, participan en una iniciativa simbólica mediante la cual plasman su firma como muestra de adhesión y júbilo ante el proceso de elevación del recinto a la dignidad de Santuario.

Este gesto, sencillo en su forma pero profundo en su significado, se ha convertido en una manifestación tangible de comunión entre la comunidad creyente, al tiempo que refleja un sentimiento compartido de gratitud por este acontecimiento de gran relevancia espiritual.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/declaran-santuario-diocesano-templo-de-san-francisco-de-asis-en-saltillo-GG20151447

EXPRESIÓN COLECTIVA DE FE Y PERTENENCIA

La participación no se limita únicamente a los asistentes habituales, sino que ha convocado a feligreses provenientes de distintos puntos de la ciudad, evidenciando el arraigo y la importancia del templo dentro de la vida religiosa de la diócesis.

$!La iniciativa refleja unidad, tradición y arraigo espiritual en la comunidad católica.
La iniciativa refleja unidad, tradición y arraigo espiritual en la comunidad católica. CORTESÍA

Cada firma representa no solo una muestra de apoyo, sino también un vínculo fraterno que fortalece el sentido de identidad y pertenencia entre quienes comparten esta tradición de fe.

TESTIMONIO DE HISTORIA Y DEVOCIÓN

Este ejercicio comunitario también simboliza la comunión con la guía del obispo y el sentir diocesano, consolidando una expresión viva de unidad eclesial.

A lo largo del tiempo, el Templo de San Francisco ha sido un referente de devoción, evangelización y compromiso espiritual, valores que hoy se ven reafirmados en este momento significativo para la comunidad.

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