Exhorta Gobierno de Saltillo a extremar precauciones por bajas temperaturas

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones ante la presencia de bajas temperaturas que se registrarán en la ciudad durante los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes 26 y martes 27 de enero se esperan temperaturas mínimas de 1 y 2 grados centígrados, respectivamente, como consecuencia del ingreso del frente frío número 31, lo que incrementa el riesgo para la población, especialmente para los sectores más vulnerables.

HABILITAN REFUGIOS

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos, informó que la dependencia se mantiene en alerta permanente para brindar atención oportuna a personas en situación de vulnerabilidad, particularmente aquellas que carecen de un espacio adecuado para resguardarse del frío.

Para ello, se encuentran habilitados cinco refugios temporales en distintos puntos de la ciudad. Dos de ellos se localizan en la zona centro: el Grupo Ermita AA, ubicado en la calle Miguel Hidalgo número 417, y el Refugio de los Necesitados, en la calle Melchor Múzquiz número 472.

Los otros tres espacios disponibles son el albergue Morir para empezar a vivir, en la calle Primo de Verdad número 120, colonia Bellavista; Solo por la gracia de Dios, en la calle Caliche número 121, colonia Loma Bonita II; y San Juan Diego, en la calle Ojo de Agua número 642, colonia Ojo de Agua.

RECOMENDACIONES PARA CUIDAR LA SALUD Y EL HOGAR

Las autoridades municipales exhortaron a la población a abrigarse adecuadamente, consumir frutas y verduras ricas en vitamina C, ingerir líquidos calientes para mantener la temperatura corporal y proteger boca y nariz al salir de espacios cálidos. Asimismo, se recomendó reforzar medidas de higiene como el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial.

En cuanto a la seguridad en el hogar, se pidió evitar el uso de braseros, hornos o estufas para calentar las viviendas. En caso de utilizar calentadores, se recomendó verificar su correcto funcionamiento y mantener una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones o accidentes.

También se llamó a proteger tuberías y medidores de agua con periódico, plástico, cordón o tubo de hule espuma; evitar el uso de tela o cartón; y dejar abierta la carátula del medidor para reducir riesgos por congelamiento.

Finalmente, el Gobierno Municipal recordó que ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse de inmediato al número 9-1-1.