Exige Alcalde de Saltillo a CFE garantizar suministro eléctrico tras afectaciones en pozos de agua

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    Exige Alcalde de Saltillo a CFE garantizar suministro eléctrico tras afectaciones en pozos de agua
    El alcalde Javier Díaz González exigió a la CFE garantizar el suministro eléctrico en los pozos de agua de Saltillo ante los constantes apagones registrados durante el año. ARCHIVO

Ante los recurrentes apagones que paralizan el bombeo en la ciudad, el Edil saltillense pide a la Paraestatal actuar con formalidad y celeridad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, hizo un llamado firme a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que garantice el suministro de energía eléctrica en los pozos de agua de la ciudad, luego de que los continuos apagones paralizaran las bombas encargadas de abastecer la red de distribución local.

Díaz González detalló que en lo que va del presente año se han registrado 38 apagones, cada uno con una duración o tardanza de restablecimiento mayor a una hora, lo que contrasta con los 39 incidentes reportados durante todo 2025.

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“Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón en el tema del trabajo que debe hacer CFE para garantizarnos el suministro de energía eléctrica, porque al final de cuentas no nos estaban generando suficiente electricidad por pozo para poder prender las bombas que se necesitan para abastecer la red”, señaló el Edil.

El Munícipe explicó que aunque la Paraestatal notificó el restablecimiento del servicio en los pozos, el volumen de agua dejado de inyectar provocó el vaciado de las líneas, por lo que la regularización en las colonias afectadas será gradual.

“Entre el día de hoy (viernes) y mañana (sábado) alrededor de 50 a 70 colonias estarán con sus servicios restablecidos de las 200 afectaciones. La normalidad total en el suministro podría estar llegando hacia el martes o miércoles de la próxima semana”, estimó Díaz González.

Respecto a los argumentos de la CFE sobre fallas causadas por actos vandálicos en subestaciones, el Presidente Municipal cuestionó la lentitud en los tiempos de respuesta y la falta de refacciones de la empresa para resolver los incidentes con inmediatez.

“Nosotros hemos tenido vandalismo en pozos y buscamos restablecerlo inmediatamente. Me causa extrañeza que algo sucedido el fin de semana, llegue el viernes posterior y no lo hayan podido regularizar; no sé si no tengan el equipamiento o material”, cuestionó.

El mandatario enfatizó que el Ayuntamiento y Aguas de Saltillo son los clientes con mayor facturación hacia la CFE en la Región Sureste, por lo que exigió la calidad de servicio que la ciudadanía merece para recibir el suministro vital.

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Para colaborar en la prevención de delitos, el Edil ofreció instalar cámaras de vigilancia en las subestaciones eléctricas para conectarlas directamente al centro de monitoreo C2 del municipio.

Finalmente, Díaz indicó que esta problemática no es exclusiva del Municipio, ya que ha entablado diálogo con empresarios e integrantes de la Asociación de Ciudades Capitales que reportan fallas similares en diversas regiones del país.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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