Exige Alcalde de Saltillo a CFE garantizar suministro eléctrico tras afectaciones en pozos de agua

Díaz González detalló que en lo que va del presente año se han registrado 38 apagones, cada uno con una duración o tardanza de restablecimiento mayor a una hora, lo que contrasta con los 39 incidentes reportados durante todo 2025.

El alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, hizo un llamado firme a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que garantice el suministro de energía eléctrica en los pozos de agua de la ciudad, luego de que los continuos apagones paralizaran las bombas encargadas de abastecer la red de distribución local.

“Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón en el tema del trabajo que debe hacer CFE para garantizarnos el suministro de energía eléctrica, porque al final de cuentas no nos estaban generando suficiente electricidad por pozo para poder prender las bombas que se necesitan para abastecer la red”, señaló el Edil.

El Munícipe explicó que aunque la Paraestatal notificó el restablecimiento del servicio en los pozos, el volumen de agua dejado de inyectar provocó el vaciado de las líneas, por lo que la regularización en las colonias afectadas será gradual.

“Entre el día de hoy (viernes) y mañana (sábado) alrededor de 50 a 70 colonias estarán con sus servicios restablecidos de las 200 afectaciones. La normalidad total en el suministro podría estar llegando hacia el martes o miércoles de la próxima semana”, estimó Díaz González.

Respecto a los argumentos de la CFE sobre fallas causadas por actos vandálicos en subestaciones, el Presidente Municipal cuestionó la lentitud en los tiempos de respuesta y la falta de refacciones de la empresa para resolver los incidentes con inmediatez.

“Nosotros hemos tenido vandalismo en pozos y buscamos restablecerlo inmediatamente. Me causa extrañeza que algo sucedido el fin de semana, llegue el viernes posterior y no lo hayan podido regularizar; no sé si no tengan el equipamiento o material”, cuestionó.

El mandatario enfatizó que el Ayuntamiento y Aguas de Saltillo son los clientes con mayor facturación hacia la CFE en la Región Sureste, por lo que exigió la calidad de servicio que la ciudadanía merece para recibir el suministro vital.