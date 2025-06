Exigen jubilados de la Sección 38 medicinas y atención médica digna, en Saltillo

También denunció que los acuerdos previos no se han cumplido. “Quedaron de reunirse el 8 de junio, luego lo movieron al 18. Nosotros no estuvimos de acuerdo porque había maestros que llevaban dos meses sin medicamento. Hasta hoy no nos han avisado nada. No hay voluntad”, acusó.

El profesor reiteró que el servicio médico debe contar con servicios complementarios como laboratorio, rayos X y una infraestructura integral, como la que alguna vez tuvo la clínica. Señaló como responsables al doctor Bill Soto y a las autoridades estatales de salud, sin eximir de responsabilidad al sindicato.

“Hay que defender al trabajador hasta donde tope, porque el trabajador aportó durante muchos años”, concluyó.

En el lugar se intentó obtener declaraciones del doctor Bill Soto, responsable del servicio médico de la Sección 38, pero informó que se encontraba ocupado y no atendería a nadie hasta la próxima semana.