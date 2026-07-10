En Saltillo, auto de plataforma les corta el paso y los derriba

Los lesionados fueron identificados como Ángel Iván y Wendy, quienes circulaban en motocicleta sobre Otilio González con dirección a San José. Presuntamente, un Nissan Versa utilizado para el servicio de transporte por aplicación les quitó el derecho de paso al incorporarse desde la calle 27.

Dos adolescentes de 16 años resultaron lesionados en Saltillo luego de un accidente entre una motocicleta y un automóvil de plataforma registrado la tarde de este viernes en el cruce de Otilio González y la calle 27, en la colonia Nueva Imagen.

Tras el impacto, ambos jóvenes salieron proyectados y cayeron sobre el cofre del automóvil antes de terminar en el pavimento. Testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar a los dos adolescentes, quienes presentaban diversas lesiones. Después de la revisión médica, ambos decidieron permanecer en el lugar y no ser trasladados a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente, recabaron la información correspondiente y entrevistaron a testigos para elaborar el informe del percance.

Al concluir la atención, las partes involucradas manifestaron su intención de llegar a un convenio para la reparación de los daños. Compañeros del conductor del vehículo de plataforma acudieron al sitio y señalaron que asumirían el pago de los gastos médicos derivados de las lesiones sufridas por los ocupantes de la motocicleta.