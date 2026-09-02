Explosión cimbra al exclusivo fraccionamiento San Alberto en Saltillo; hay un muerto y dos más con lesiones graves

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    Explosión cimbra al exclusivo fraccionamiento San Alberto en Saltillo; hay un muerto y dos más con lesiones graves
    José Guadalupe González Ramos, de 66 años, murió tras sufrir quemaduras en todo el cuerpo. ULISES MARTÍNEZ

El propietario de la vivienda murió tras sufrir quemaduras en todo el cuerpo; dos trabajadores resultaron gravemente lesionados

Una explosión provocada por una fuga de gas que alcanzó el bóiler, dejó al dueño de la vivienda sin vida y a dos trabajadores con quemaduras de gravedad, la mañana de este miércoles, en un domicilio del exclusivo fraccionamiento San Alberto, al norte de Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas, cuando trabajadores de una empresa gasera realizaban maniobras para abastecer el tanque estacionario de la vivienda ubicada en el cruce de las calles Coyoacán y San Carlos.

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De acuerdo con los primeros reportes, durante el procedimiento se registró una fuga de gas que habría provocado un flamazo y posteriormente la explosión dentro del inmueble.

El estruendo generó la movilización de los cuerpos de emergencia, luego de que ciudadanos solicitaran auxilio a través del número 911.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para controlar la situación y revisar las condiciones de seguridad del inmueble. También llegaron dos ambulancias de la Cruz Roja para brindar atención prehospitalaria a los afectados.

$!Eduardo Anguiano, de 58 años, permanece grave e intubado en la Clínica Dos del IMSS.
Eduardo Anguiano, de 58 años, permanece grave e intubado en la Clínica Dos del IMSS. ULISES MARTÍNEZ

DUEÑO DE LA VIVIENDA MUERE EN EL HOSPITAL

En el lugar resultaron lesionados el propietario de la vivienda y los dos trabajadores que participaban en las labores de suministro de gas.

José Guadalupe González Ramos, de 66 años, era el dueño del domicilio donde ocurrió la explosión. Debido a la gravedad de las quemaduras que sufrió, fue trasladado de emergencia al Hospital Muguerza.

Sin embargo, pese a la atención médica, el hombre falleció alrededor de las 12:20 horas. De acuerdo con los primeros informes, presentaba quemaduras en el 100 por ciento de la superficie corporal.

Su fallecimiento fue confirmado cerca del mediodía, por lo que el hecho pasó de una emergencia por explosión a una investigación para determinar las circunstancias precisas que provocaron el accidente.

$!Dos ambulancias de la Cruz Roja participaron en la atención de los lesionados.
Dos ambulancias de la Cruz Roja participaron en la atención de los lesionados. ULISES MARTÍNEZ

DOS TRABAJADORES PERMANECEN GRAVES

Entre los lesionados se encuentra Gabriel Ramírez, operador de la pipa que se encontraba realizando el suministro de gas al momento de la emergencia.

También resultó gravemente herido Eduardo Anguiano, de 58 años, quien se desempeñaba como ayudante.

Anguiano fue trasladado a la Clínica Dos del IMSS, donde permanece internado en estado grave. Presenta quemaduras en aproximadamente 90 por ciento del cuerpo y, además, habría sufrido afectaciones por inhalación de gas, por lo que permanece en el área de urgencias y se encuentra intubado.

Los trabajadores fueron llevados a las instalaciones del IMSS para recibir atención especializada debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por el flamazo.

La emergencia provocó una intensa movilización de Bomberos y paramédicos en este sector residencial, mientras se realizaban las labores necesarias para descartar nuevos riesgos derivados de la fuga de gas.

Personal de las autoridades correspondientes deberá determinar mediante las investigaciones y peritajes la mecánica exacta del accidente y establecer si existió alguna falla durante el procedimiento de abastecimiento del tanque estacionario.

El fraccionamiento San Alberto se localiza en uno de los sectores residenciales de mayor plusvalía de Saltillo y es reconocido por sus viviendas de alto valor y sus sistemas de seguridad. La zona es habitada principalmente por empresarios e industriales de la Región Sureste, así como por exfuncionarios públicos de nivel estatal.

La explosión generó alarma entre los residentes del sector, mientras los cuerpos de emergencia permanecieron en el área para atender a los lesionados y asegurar el lugar.

$!La explosión ocurrió durante el suministro de gas a una vivienda del fraccionamiento San Alberto.
La explosión ocurrió durante el suministro de gas a una vivienda del fraccionamiento San Alberto. ULISES MARTÍNEZ

OTRA EXPLOSIÓN EN LA COLONIA REPÚBLICA

La emergencia ocurrió horas antes de otra explosión registrada en el negocio Tortas Alex de Monterrey, ubicado en el cruce de Venustiano Carranza y Chihuahua, donde una fuga de gas, también durante el llenado de un tanque estacionario, provocó un flamazo y daños materiales en varios establecimientos de la zona.

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