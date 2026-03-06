Explosión en plaza comercial al norte de Saltillo deja un hombre gravemente lesionado

Saltillo
/ 6 marzo 2026
    Explosión en plaza comercial al norte de Saltillo deja un hombre gravemente lesionado
    El departamento donde se originó la explosión muestra daños severos en paredes y ventanas. MARTÍN ROJAS

El siniestro provocó afectaciones materiales significativas: al menos tres departamentos, cuatro locales comerciales y una tienda de conveniencia resultaron dañados

Una fuerte explosión registrada durante la madrugada de este viernes en una plaza comercial ubicada sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, cerca del fraccionamiento Villa Bonita, dejó a un hombre gravemente lesionado y provocó daños en varios departamentos y locales, en Saltillo.

El estallido ocurrió en un departamento situado en la planta alta de Plaza Sofía, lo que generó afectaciones en al menos tres departamentos, cuatro locales comerciales y una tienda de conveniencia.

$!Paramédicos trasladan al hombre lesionado a un hospital privado.
Paramédicos trasladan al hombre lesionado a un hospital privado. MARTÍN ROJAS

En el lugar resultó lesionado un hombre de 51 años de origen coreano, quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en diversas partes del cuerpo. Paramédicos de la Secretaría de Salud le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital privado, donde su estado de salud se reporta delicado.

$!Personal de Protección Civil inspecciona los daños estructurales en los negocios afectados.
Personal de Protección Civil inspecciona los daños estructurales en los negocios afectados. MARTÍN ROJAS

Elementos de Bomberos acudieron para controlar el incendio derivado de la explosión. Tras una primera inspección, se informó que la causa probable del siniestro fue una acumulación de gas en el área de lavandería.

$!Vista aérea de los locales comerciales dañados por el estallido.
Vista aérea de los locales comerciales dañados por el estallido. MARTÍN ROJAS

Por su parte, personal de Protección Civil realizó la evaluación de los daños estructurales en el inmueble, mientras autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

