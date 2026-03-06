Explosión en plaza comercial al norte de Saltillo deja un hombre gravemente lesionado

Una fuerte explosión registrada durante la madrugada de este viernes en una plaza comercial ubicada sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, cerca del fraccionamiento Villa Bonita, dejó a un hombre gravemente lesionado y provocó daños en varios departamentos y locales, en Saltillo.

El estallido ocurrió en un departamento situado en la planta alta de Plaza Sofía, lo que generó afectaciones en al menos tres departamentos, cuatro locales comerciales y una tienda de conveniencia.

