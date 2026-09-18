Explosión por acumulación de gas deja a mujer con quemaduras en cafetería del CETIS 60 de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Una mujer resultó con quemaduras de primero y segundo grado luego de que se registrara una explosión por acumulación de gas en la cafetería del CETIS 60, en Ramos Arizpe. El incidente ocurrió mientras se preparaban alimentos en el establecimiento. En el lugar se encontraban dos tanques de gas de 10 kilogramos, los cuales tenían una conexión que, de acuerdo con los primeros reportes, presentaba deficiencias.

Francisco del Ángel Vera Sosa, de 28 años, hijo de la comerciante, señaló que no se habían percatado de que uno de los tanques presentaba una fuga. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el gas se habría acumulado en el área y, al momento de encender la parrilla, se produjo la explosión. La mujer fue atendida por los cuerpos de emergencia debido a las quemaduras que presentó y posteriormente fue trasladada al Hospital General para recibir atención médica.