Explosión por acumulación de gas deja a mujer con quemaduras en cafetería del CETIS 60 de Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Explosión por acumulación de gas deja a mujer con quemaduras en cafetería del CETIS 60 de Ramos Arizpe
    El fuego provocó daños en mobiliario y equipo ubicado al interior de la cafetería del plantel. CORTESÍA

El incidente obligó a evacuar a mil 300 alumnos y 70 trabajadores del plantel mientras cuerpos de emergencia revisaban las instalaciones

RAMOS ARIZPE, COAH.- Una mujer resultó con quemaduras de primero y segundo grado luego de que se registrara una explosión por acumulación de gas en la cafetería del CETIS 60, en Ramos Arizpe.

El incidente ocurrió mientras se preparaban alimentos en el establecimiento. En el lugar se encontraban dos tanques de gas de 10 kilogramos, los cuales tenían una conexión que, de acuerdo con los primeros reportes, presentaba deficiencias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/localizan-a-adulto-mayor-sin-vida-en-calles-de-ramos-arizpe-KM23581830

Francisco del Ángel Vera Sosa, de 28 años, hijo de la comerciante, señaló que no se habían percatado de que uno de los tanques presentaba una fuga.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el gas se habría acumulado en el área y, al momento de encender la parrilla, se produjo la explosión.

La mujer fue atendida por los cuerpos de emergencia debido a las quemaduras que presentó y posteriormente fue trasladada al Hospital General para recibir atención médica.

$!Personal de Bomberos realizó labores de enfriamiento y revisión en el área donde se encontraban los tanques de gas.
Personal de Bomberos realizó labores de enfriamiento y revisión en el área donde se encontraban los tanques de gas. CORTESÍA

Francisco del Ángel Vera Sosa no presentó lesiones, aunque refirió haber inhalado humo. Mientras se realizaban las labores de atención y revisión del inmueble, las autoridades determinaron evacuar el plantel.

En total, fueron evacuados mil 300 alumnos y 70 integrantes del personal docente y administrativo. Las autoridades revisaron las instalaciones y el área de la cafetería para determinar las condiciones en las que ocurrió el incidente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Escuelas

Localizaciones


Ramos Arizpe

Organizaciones


CETIS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Megadecomiso sin detenidos... Lo más raro

Megadecomiso sin detenidos... Lo más raro
El piano centenario de Saltillo: el Steinway olvidado de la Miguel López Ávila

El piano centenario de Saltillo: el Steinway olvidado de la Miguel López Ávila
true

Reprueba subsecretario de SSP examen de aptitud laboral
Personal de Servicios Periciales acudió a la tienda de conveniencia para realizar las diligencias correspondientes.

Muere trabajadora de tienda de conveniencia en el Centro de Saltillo
Natalia Verduzco compartió con VANGUARDIA el relato de su familia sobre las circunstancias previas a la muerte de su padre.

‘Nos fallaron como clínica’, sin médicos ni supervisión nocturna; revelan descuidos dentro de clínica de rehabilitación Gaia en Saltillo
El cuadro saltillense continúa con actividad en la Liga Premier y la Copa Promesas durante este inicio de temporada.

FC Santiago vs Saltillo Soccer: horario y dónde ver la Jornada 4
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, arriba a la derecha, y funcionarios de la UE asisten a la Cumbre de los Ocho Cárpatos el viernes 18 de septiembre de 2026 en Bukovel, al oeste de Ucrania.

Zelensky recibe a líderes mundiales para una cumbre regional en Ucrania en medio de la invasión rusa
Patrick se quedó sin hijos en 2023 después de regresar a su casa en Massachusetts y descubrir que Lindsay había estrangulado a sus tres hijos: Cora, de 5 años, Dawson, de 3 años, y Callan, de 8 meses.

Nueva esposa de Patrick Clancy le muestra su apoyo a su marido y critica duramente los ataques contra él