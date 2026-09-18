Localizan a adulto mayor sin vida en calles de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida sobre la vía pública en la calle Justo Sierra, de la colonia Molinos del Rey —en Ramos Arizpe—, durante la mañana de este viernes. El reporte fue realizado al número de emergencias luego de que el adulto mayor fuera observado tirado sobre la cinta asfáltica.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron la valoración y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que el cuerpo fue cubierto con una manta de color azul. La persona, identificada como Sixto Rodríguez Monsiváis, de 70 años, vestía pantalón de mezclilla azul, camisa de vestir color guinda y un par de tenis negros con rojo.

A un costado del cuerpo fue localizado un bastón metálico. Al arribo de las autoridades, el área fue asegurada mientras se realizaban las primeras diligencias. Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y posteriormente el sitio quedó bajo resguardo para permitir el desarrollo de los procedimientos correspondientes.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales realizó las diligencias necesarias y el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicarían los estudios correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.