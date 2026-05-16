Explota llanta y termina destrozando camioneta estacionada en Saltillo

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    Explota llanta y termina destrozando camioneta estacionada en Saltillo
    A pesar de lo aparatoso del choque y de los daños materiales registrados en ambas unidades, no se reportaron personas lesionadas, mientras que el conductor fue asegurado para descartar estado de ebriedad. MARTÍN ROJAS

El conductor fue detenido por autoridades municipales para determinar si manejaba bajo los influjos del alcohol al momento de provocar el accidente

El conductor de una camioneta de la marca Chevrolet protagonizó un aparatoso percance vehicular, pues presuntamente, al pasar por un bache, un neumático le explotó, lo que ocasionó que perdiera el control y se impactara contra una camioneta de la marca Toyota que se encontraba estacionada en la colonia Amistad, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:30 horas, cuando el conductor señalado como responsable transitaba a bordo de una camioneta Chevrolet Captiva sobre la calle Otilio González, con dirección de poniente a oriente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/bajan-jovenes-a-hombre-de-camioneta-y-casi-lo-matan-a-golpes-en-saltillo-AG20733344
$!Tras perder el control, la camioneta responsable se subió a la banqueta, derribó parte de un poste de madera y finalmente se estrelló contra una Toyota Tacoma que se encontraba estacionada.
Tras perder el control, la camioneta responsable se subió a la banqueta, derribó parte de un poste de madera y finalmente se estrelló contra una Toyota Tacoma que se encontraba estacionada. MARTÍN ROJAS

Metros antes de la intersección con calle 17, presuntamente pasó a gran velocidad sobre un bache, lo que provocó que le explotara un neumático. Debido a ello, perdió el control del volante, subiéndose a la banqueta para posteriormente impactarse contra un poste de madera y finalmente contra la parte trasera de una camioneta Toyota Tacoma que se encontraba estacionada.

Tras el impacto, la camioneta responsable resultó totalmente destruida de la parte delantera, mientras que la unidad afectada sufrió daños en la batea.

$!El accidente ocurrió durante la madrugada sobre la calle Otilio González, donde el conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad antes de pasar sobre un bache que provocó la ponchadura de la llanta.
El accidente ocurrió durante la madrugada sobre la calle Otilio González, donde el conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad antes de pasar sobre un bache que provocó la ponchadura de la llanta. MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido, además de abanderar la circulación para prevenir otro accidente.

Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del impacto, no se reportaron personas lesionadas, aunque el conductor fue detenido para posteriormente determinar si se encontraba en estado de ebriedad.

Finalmente, mediante el diálogo entre los involucrados, se llegó a un acuerdo para la reparación de los daños a través de las aseguradoras.

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