Falla deja a tráiler volcado en Libramiento Norponiente de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Falla deja a tráiler volcado en Libramiento Norponiente de Saltillo
    El tráiler terminó volcado varios metros fuera del Libramiento Norponiente. ULISES MARTÍNEZ

El operador aseguró que la unidad se apagó mientras avanzaba entre una fila de vehículos; resultó ileso

Un tráiler salió del camino y terminó volcado a la altura del kilómetro 32 del Libramiento Norponiente de Saltillo, sin que el operador resultara lesionado.

De acuerdo con el conductor, en el tramo se había formado una fila de vehículos y, mientras avanzaba, la unidad comenzó a apagarse.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/carambola-de-siete-vehiculos-complica-el-periferico-en-saltillo-CJ22817995

El operador señaló que, al quedar detenido, ya no pudo reincorporar el tráiler a la vialidad, por lo que salió del camino y terminó volcado varios metros fuera de la carretera.

$!Partes de la unidad quedaron esparcidas durante la salida de camino.
Partes de la unidad quedaron esparcidas durante la salida de camino. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades permanecieron en el sitio para coordinar las maniobras necesarias para retirar la pesada unidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Marcando territorio

Marcando territorio
true

Coahuila: ¿Qué falta para detonar la explotación del gas?
true

POLITICÓN: Morena administra la lealtad a través del ‘secuestro’ de las prerrogativas estatales, incluido Coahuila
Autoridades investigan el origen del siniestro y no descartan que el autobús haya sido incendiado de manera intencional.

Arde transporte de personal en Saltillo; investigan si fue provocado
Al corte de la semana epidemiológica 30 de este año, Coahuila reporta 268 casos de VIH.

Coahuila: Se disparan 50% casos de VIH durante 2026
México llega al Mundial femenil como número uno del ranking mundial y con la mira puesta en Los Ángeles 2028.

Pamela Reyes debuta con México en el Mundial de Flag Football: fecha, hora y dónde ver
Los detalles de la amenaza que Irán representaba para la vida de Trump fueron descritos por funcionarios después de que el presidente confirmara la misión secreta a los periodistas el martes por la noche.

Revelan que la amenaza de un misil portátil provocó que Trump cambiara su vuelo a Turquía
Equipos de rescate transportan a la sobreviviente Daniela Largo tras sacarla de los escombros, un día después de que un terremoto azotara Pereira, Colombia, el martes 11 de agosto de 2026.

Colombia aceptará equipos de rescatistas de cuatro países que cumplen todos los requisitos internacionales