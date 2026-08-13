Falla deja a tráiler volcado en Libramiento Norponiente de Saltillo
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El operador aseguró que la unidad se apagó mientras avanzaba entre una fila de vehículos; resultó ileso
Un tráiler salió del camino y terminó volcado a la altura del kilómetro 32 del Libramiento Norponiente de Saltillo, sin que el operador resultara lesionado.
De acuerdo con el conductor, en el tramo se había formado una fila de vehículos y, mientras avanzaba, la unidad comenzó a apagarse.
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El operador señaló que, al quedar detenido, ya no pudo reincorporar el tráiler a la vialidad, por lo que salió del camino y terminó volcado varios metros fuera de la carretera.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.
Las autoridades permanecieron en el sitio para coordinar las maniobras necesarias para retirar la pesada unidad.