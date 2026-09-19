Falla en flotador de pozo genera fuga de agua en Lomas del Refugio; Aguas de Saltillo descarta desabasto

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    Falla en flotador de pozo genera fuga de agua en Lomas del Refugio; Aguas de Saltillo descarta desabasto
    Aguas de Saltillo atribuyó la fuga a una falla en el flotador del pozo.

Los vecinos expresaron preocupación por un posible desabasto

Desde la mañana de este sábado 19 de septiembre, vecinos de la colonia Lomas del Refugio reportaron una constante fuga de agua en un pozo ubicado en la intersección de las calles Machu Pichu y Nazca.

VANGUARDIA acudió al sitio alrededor de las 19:00 horas y constató que el desperdicio de agua continuaba en el sector.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/acuerdan-cfe-y-municipio-de-saltillo-acciones-para-garantizar-servicio-de-agua-JG23521549

La principal preocupación de los colonos era la posibilidad de enfrentar un desabasto, debido a los antecedentes de días recientes, cuando apagones y fallas en bombas eléctricas de otros pozos provocaron interrupciones en el suministro de agua en distintos sectores de Saltillo.

Sin embargo, al momento del reporte, habitantes de Lomas del Refugio no registraban suspensión del servicio.

Personal de Aguas de Saltillo presente en el lugar explicó que la fuga se originó por una falla en el flotador, derivada de la avería de una pieza ubicada en la parte subterránea del pozo.

La empresa indicó que la atención inicial del reporte comenzó a las 13:00 horas; sin embargo, fue necesario solicitar el apagado de la bomba para detener el flujo de agua.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/llegan-pipas-gratis-a-colonias-de-saltillo-afectadas-por-falta-de-agua-HA23455992

Se informó que, una vez que se asiente el agua acumulada en la zona afectada, se realizarán los trabajos de reparación correspondientes, que podrían incluir labores de soldadura.

Representantes de Aguas de Saltillo aclararon que estas labores no provocarían un desabasto temporal en la colonia, debido a que el sector se encuentra en las faldas de la sierra, cuya inclinación natural favorece la continuidad en la distribución del servicio.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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