Un terremoto de magnitud 7.1 en Japón daña un centro comercial y deja atrapado a un número indeterminado de personas

El segundo piso del centro comercial Aeon Mall en la ciudad de Kashima se derrumbó, dejando atrapadas a un número indeterminado de personas. La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres informó que se estaban llevando a cabo operaciones de rescate, sin ofrecer más detalles.

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió Kumamoto, en la isla principal de Kyushu, al sur de Japón , a última hora de la tarde del martes, causando daños y heridos, según informaron las autoridades.

Según informó la agencia de noticias Kyodo, antes del derrumbe del centro comercial se produjo una explosión.

La Agencia Meteorológica de Japón informó que se emitió temporalmente una alerta de tsunami para los mares de Ariake y Yatsushiro, en las costas occidentales de Kumamoto y tres prefecturas vecinas, pero que esta se levantó en dos horas. La zona se encuentra a unos 900 kilómetros al suroeste de Tokio.

El Servicio Geológico de Estados Unidos inicialmente indicó que el terremoto tuvo una magnitud de 7.1, pero posteriormente la revisó a 6.8.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en un mensaje publicado en X, dijo que su gobierno ha creado un grupo de trabajo para recopilar información, evaluar los posibles daños y prepararse para las operaciones de rescate en caso necesario.

Takaichi declaró posteriormente a la prensa que se han reportado varios heridos y daños en carreteras, puentes y edificios, así como apagones e incendios, aunque aún no se conocen todos los detalles. Takaichi advirtió a quienes cocinan que tengan cuidado con el fuego y con los fragmentos de vidrio roto.

Según la agencia de noticias Kyodo, un hospital de la ciudad de Yatsushiro recibió a unas 40 personas heridas por el terremoto. Un tren descarriló y volcó en la estación de Yatsushiro, y los muros de piedra del castillo de Kumamoto sufrieron daños, añadió Kyodo.

Yozo Kai, sacerdote de un santuario sintoísta en la cercana localidad de Mashiki, comentó que se cayeron algunas linternas de piedra. “Me preocupaba que la sala principal y la puerta volvieran a inclinarse”, declaró a Kyodo.

“El temblor me recordó al terremoto de Kumamoto (de hace 10 años) y me asusté”, dijo Hiroki Shimoda, funcionario del ayuntamiento de Mifune, quien vio cómo las tejas de las casas cercanas se desplomaban al suelo.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón informó que no se registraron daños en las principales instalaciones públicas ni en la infraestructura, aunque las autoridades aún estaban evaluando la magnitud de los daños. Los departamentos de bomberos locales recibieron numerosas llamadas de emergencia reportando incendios y daños en viviendas.

“Damos máxima prioridad a la vida de las personas”, dijo Takaichi, instando a los residentes de las zonas más afectadas a extremar las precauciones ante la posibilidad de réplicas.

Shinji Kiyomoto, responsable de planificación de medidas contra terremotos y tsunamis de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), declaró en rueda de prensa que el sismo superficial estaba provocando actividad sísmica en la zona e instó a los residentes a extremar las precauciones durante los próximos dos o tres días. Sin embargo, afirmó que no se había observado ningún tsunami a raíz del terremoto, que tuvo lugar tierra adentro.

La Autoridad Reguladora Nuclear de Japón afirmó que no se detectaron anomalías en tres centrales nucleares cercanas.

Los trenes bala Shinkansen y los trenes locales en Kyushu han sido suspendidos para realizar controles de seguridad, mientras que la pista del aeropuerto de Aso Kumamoto fue cerrada, sin “ninguna perspectiva de reanudar las operaciones”, según un aviso en el sitio web del aeropuerto.

El Ministerio de Defensa japonés informó que envió aviones a la zona para evaluar la situación.

Kumamoto fue azotada por un terremoto mortal en 2016 que dejó más de 50 muertos, 1.800 heridos y decenas de miles de viviendas dañadas o destruidas.