Aspira Torres Cofiño a la alcaldía de Torreón

Esta columna preguntó al legislador federal si le interesaba llegar a ser candidato a la presidencia municipal de la Perla Lagunera y su respuesta fue madura y acorde a la realidad que se vive.

El diputado federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño , aceptó ayer que está dispuesto a contender por la alcaldía de Torreón, pero solo si los tiempos y circunstancias se le acomodan.

“Claro que sí quiero, pero el futuro llegará en su momento y la decisión deberá tomarse con inteligencia, unidad y madurez, siempre pensando en lo mejor para Torreón”, enfatizó.

Torres Cofiño señaló que en estos momentos su prioridad es cumplirle a los coahuilenses como diputado federal y seguir dando resultados desde esta responsabilidad.

En su momento, el también legislador federal panista, Memo Anaya, externó su interés por contender por la alcaldía torreonense en el 2027.

A ojo de buen cubero, el Partido Acción Nacional tiene en Torres Cofiño y en Anaya Llamas un par de aspirantes competitivos, en caso de que decidan ir sin alianzas por la Perla de la Laguna.

APOYA NUEVA FISCALÍA

Como una medida acertada calificó el diputado panista, Gerardo Aguado, la creación de la fiscalía especializada en la atención de seres sintientes, propuesta por el gobernador Manolo Jiménez.

El legislador albiazul dijo que será importante que esta nueva dependencia cuente con un marco jurídico que la dote de atribuciones legales para investigar y sancionar actos delictivos.

Aguado Gómez destacó que la fiscalía especializada permitirá investigaciones y seguimientos de casos sensibles de una manera más profesional y con una mejor procuración de justicia.

“Está claro que la sociedad exige acciones firmes para la protección a los animales y que eso conlleva que las autoridades actúen con todo el peso de la ley contra sus agresores”, precisó.

PREMIAN COOPERACIÓN

Autoridades de Estados Unidos y de Coahuila mantienen una estrecha coordinación institucional en investigaciones internacionales, a través de acciones profesionales compartidas.

Por esa razón, el servicio de Marshals de Estados Unidos entregó un reconocimiento al Comisario General de la Agencia de Investigación Criminal de esta entidad, Alejandro Rocha Caballero.

La Oficina de Asuntos Internacionales del vecino país felicitó al titular de la Agencia de Investigación Criminal coahuilense, por su colaboración en la localización y captura de fugitivos.

Rocha Caballero es un enlace importante de las autoridades coahuilenses con las agencias de inteligencia de Estados Unidos y con la FGR en México.

MALA COPIA

Cada vez menos espectadores atienden los “en vivo” del diputado federal, Ricardo Mejía Berdeja, que se cicló en un discurso repetitivo sobre la seguridad pública en Coahuila.

En el de ayer, el video tuvo pocas vistas y es que el también líder estatal del PT, ya se convirtió en una mala copia de mi amigo Román Vázquez y de su programa de noticias policiacas en RCG. Mejía Berdeja ya no defiende a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, tampoco habla de la alianza con Morena, ni de temas político-electorales.

Ahora su interés está centrado en la nota roja, en la muerte del perrito Rocky, en “Papayita” y en otros sonados casos policiacos.

El Tigre, al parecer, se está quedando sin dientes y sin colmillos...

LA COPERACHA

No sé si ustedes sepan que tengo una casa invadida en Monclova, desde hace un buen número de años, por un abogado integrante de una mafia inmobiliaria regional.

Cuando me acerqué por instrucciones del fiscal, Federico Fernández, al coordinador regional para ver el tema, Everardo Lazo se mostró inicialmente amable y dispuesto.