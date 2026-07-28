$!California busca cerrar otra acusación contra ‘El Mayo’ Zambada tras condena a cadena perpetua

El gobierno de Estados Unidos inició el cierre de uno de los procesos penales federales que aún permanecían abiertos en su contra apenas siete días después de que Ismael “El Mayo” Zambada fuera condenado a cadena perpetua en el Distrito Este de Nueva York. La Fiscalía del Distrito Sur de California solicitó este lunes al tribunal desechar con carácter permanente una de las acusaciones más antiguas contra el cofundador del Cártel de Sinaloa, al considerar que mantener un expediente paralelo carece de utilidad, debido a que el narcotraficante permanecerá el resto de su vida en prisión.

FISCALÍA DE CALIFORNIA PIDE CERRAR EXPEDIENTE DE 2014 La petición fue presentada mediante un documento firmado el 27 de julio por el fiscal Adam Gordon y el fiscal auxiliar Matthew J. Sutton, quienes invocaron la Regla 48(a) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal para solicitar el sobreseimiento definitivo del caso “en aras de la justicia”. De acuerdo con la Fiscalía, no existe razón para mantener abierto un proceso penal adicional en California cuando Zambada ya recibió una sentencia de cadena perpetua en otro tribunal federal de Estados Unidos. El expediente corresponde a la causa 3:14-cr-00658-DMS, radicada en San Diego, California, y deriva de una acusación sustitutiva presentada en 2014.

LA SOLICITUD NO MODIFICA LA SENTENCIA DE CADENA PERPETUA La moción presentada por la Fiscalía no implica la liberación de Ismael Zambada ni representa algún beneficio procesal respecto a la condena impuesta en Nueva York. En caso de que el juez federal de California apruebe la solicitud, el expediente quedará cerrado de manera definitiva, lo que impediría que esa acusación específica vuelva a ser presentada en el futuro. En el memorándum de sentencia emitido en el proceso de Nueva York, los fiscales recordaron que Zambada fue acusado “no menos de 16 veces en las últimas dos décadas” en distintos distritos federales de Estados Unidos. La solicitud fue presentada apenas una semana después de que el narcotraficante recibiera la sentencia de cadena perpetua. JUEZ RECOMIENDA QUE SEA ENVIADO A UN CENTRO MÉDICO FEDERAL Tras dictar sentencia, el juez Brian Cogan recomendó al Buró Federal de Prisiones que Ismael Zambada cumpla su condena en una instalación médica federal y no en una prisión de máxima seguridad como ADX Florence, en Colorado, donde se encuentra Joaquín “El Chapo” Guzmán. La recomendación se basa en la edad del sentenciado, de 76 años, y en los problemas de salud expuestos por su defensa durante el proceso. Durante la audiencia, el juez señaló en diversas ocasiones que Zambada presenta dificultades físicas y cognitivas, mientras que la defensa sostuvo que el acusado muestra un deterioro compatible con el inicio de demencia. El abogado Frank Pérez solicitó que su cliente sea trasladado a instalaciones como FMC Butner, FMC Rochester o MCFP Springfield. No obstante, el juez aclaró que la decisión final corresponde exclusivamente al Buró Federal de Prisiones. Hasta el momento, el registro oficial mantiene a Zambada internado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), donde permanece identificado con el número 27102-511.

CONDENA INCLUYE DECOMISO POR 15 MIL MILLONES DE DÓLARES La sentencia dictada en Nueva York también contempla una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, considerada la cantidad más alta reclamada por las autoridades estadounidenses a un integrante del narcotráfico mexicano y superior a los 12 mil 600 millones de dólares impuestos a Joaquín Guzmán Loera en 2019. La declaración de culpabilidad comprendió dos cargos: dirigir una organización criminal continua en el Distrito Este de Nueva York y participar en actividades de crimen organizado en el Distrito Oeste de Texas. Tras la audiencia, el abogado Frank Pérez afirmó que la cantidad fijada en el decomiso no podrá ser cubierta por su cliente. “No hay manera de que pueda pagar eso. El gobierno no identificó ninguna propiedad, no identificó nada. Y usted y yo sabemos que las personas de ese nivel no tienen nada a su nombre”, declaró en entrevista con el periodista Ángel Hernández, de Milenio.

EL MAYO ASUMIÓ RESPONSABILIDAD ANTES DE CONOCER SU SENTENCIA Antes de que el juez emitiera la sentencia, Ismael Zambada dirigió un mensaje al tribunal mediante una carta leída en español, en la que aceptó su responsabilidad por los delitos cometidos. “No fui a juicio porque no quería negar la verdad. Lo que hice estuvo mal. No hay justificación para ello”, expresó. Al concluir su intervención, dirigió un mensaje a las nuevas generaciones. “No hay honor en la violencia ni nada duradero en el crimen; solo traen dolor y pérdida”, señaló.