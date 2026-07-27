Más de 2 mil corredores desafían la Sierra de Arteaga en Ultra Coahuila 2026
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Los senderos de Arteaga fueron escenario de una nueva jornada de trail running con campeones en las distancias de 160, 100 y 80 kilómetros, además de la participación de corredores de distintos países
La Sierra de Arteaga volvió a convertirse en escenario de resistencia, montaña y aventura con la edición 2026 de Ultra Coahuila, una competencia que durante tres días reunió a corredores nacionales e internacionales para enfrentar algunos de los recorridos más exigentes del trail running en México.
Desde las primeras horas del sábado, los participantes de las pruebas de mayor distancia tomaron los senderos coahuilenses para recorrer rutas de hasta 160 kilómetros, con ascensos que llevaron a los atletas a superar altitudes de entre los 2 mil 18 y los 3 mil 480 metros sobre el nivel del mar.
La competencia, que celebró su onceava edición, reunió alrededor de 2 mil 800 corredores provenientes de países como México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina, Brasil, España, Japón, Francia, Alemania e Italia, además de miles de acompañantes que acudieron a las comunidades cercanas para vivir la jornada.
El reto principal fue la distancia de 160 kilómetros, una prueba que exige resistencia física y mental debido a la extensión del recorrido y las condiciones del terreno. En la rama varonil, Porfirio Martín Lobo Ramírez se quedó con el primer lugar al completar la ruta en 25 horas, 6 minutos y 49 segundos. El segundo sitio fue para José Antonio Valdez Leal, con registro de 25:30:02, mientras que Saúl Velázquez Santillán ocupó la tercera posición con 28:04:40.
En la categoría femenil de los 160K, Ángeles Yeso Rafael fue la ganadora tras detener el cronómetro en 31:02:34, seguida por Blanca Rodríguez Vick, quien finalizó con tiempo de 32:12:17.
En los 100 kilómetros, la victoria varonil fue para Iván Mondragón García, quien completó el desafío en 13:22:52. El podio lo conformaron también Lorenzo Llaguno Mireles, segundo con 13:44:44, y Jorge Ortega Vicente, tercero con 14:12:36.
La rama femenil de esta distancia tuvo como campeona a Catherine Castro Villicaña, con marca de 14:52:01. Detrás de ella llegaron Amy Martha Yates Yates, con 18:26:24, y Lourdes Tenorio Ruiz, con 19:20:48.
Otra de las pruebas protagonistas fue la de 80 kilómetros, donde Alejandro Carvajal Patiño dominó la rama varonil con un tiempo de 11:11:21. El francés Arnaud Sable Binet terminó segundo con 11:51:36, mientras que Gustavo García Jiménez cerró el podio con 12:11:15.
En la competencia femenil de 80K, Cristina Serrano Palacios cruzó primero la meta con 13:11:09, seguida por Sandra Macías Corral, con 13:27:24, y Nallely de León Guillén, con 14:19:21.
Más allá de los resultados, Ultra Coahuila volvió a mostrar el vínculo entre el deporte y los paisajes naturales de Arteaga. Los caminos de la sierra recibieron a atletas que durante horas enfrentaron desniveles, cambios de temperatura y largas jornadas de recorrido, mientras familiares, voluntarios y habitantes de la región acompañaron el paso de la competencia.
Con modalidades de 12, 30, 50, 80, 100 y 160 kilómetros, la carrera mantuvo su crecimiento dentro del calendario de trail running y consolidó a Coahuila como uno de los puntos de referencia para los corredores que buscan competir en escenarios de montaña.