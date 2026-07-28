Saltillo: amplían bulevar Los Valdez a cuatro carriles para conectar con libramiento OFT

Al norte de Saltillo, avanza la ampliación del bulevar Los Valdez, en el tramo comprendido entre el bulevar Los Pastores y el libramiento Óscar Flores Tapia (OFT). La obra, que se desarrolla sobre el segmento también conocido como Camino al Seminario, contempla ampliar la vialidad de dos a cuatro carriles, con dos en sentido oriente y dos en dirección poniente.

Un recorrido realizado por VANGUARDIA constató que en el sitio ya opera maquinaria pesada. Además, fue retirada la malla ciclónica ubicada sobre la acera sur de la vialidad y se realizaron trabajos de limpieza del terreno para dar paso a la ampliación. Los planos publicados por la dependencia como parte del proceso de licitación muestran que, en una primera sección, ambos cuerpos de circulación estarán contiguos.

De acuerdo con el proyecto, esta sección tendrá un ancho total de 37 metros, con banquetas de tres metros, un arroyo vehicular de 10 metros por sentido, un camellón central de 11 metros y carriles de 3.5 metros de ancho. En la sección B, la más cercana al libramiento Óscar Flores Tapia, los dos cuerpos de circulación estarán separados por una franja de aproximadamente 15 metros.

Asimismo, el proyecto contempla la instalación de un semáforo adicional en el cruce del bulevar Los Valdez con el libramiento Óscar Flores Tapia. De acuerdo con la documentación técnica, “la cara que se agrega es para los vehículos que llegan al libramiento por bulevar Los Valdez”. Los trabajos también incluyen la construcción de banquetas, la instalación de alumbrado público, un sistema de drenaje pluvial, obras de terracería, pavimentación y señalización horizontal y vertical.

ARGODESA GANA LA LICITACIÓN La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) de Coahuila emitió el fallo de la licitación SIDUM-LPN-CO-E036-2026 el pasado 10 de junio. La convocatoria fue publicada el 18 de mayo y la empresa Argodesa, S.A. de C.V. obtuvo el contrato al presentar la propuesta económica más baja, por 91 millones 735 mil 315 pesos.

Las otras dos ofertas correspondieron a Pavimentos y Edificaciones del Norte, S.A. de C.V., por 94 millones 708 mil pesos, y a Jibe Construcciones, S.A. de C.V., por 95 millones 124 mil pesos. La SIDUM desechó ambas propuestas al determinar que sus montos excedían el presupuesto autorizado para la ejecución de la obra.