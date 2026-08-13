Fallece en el Hospital General de Saltillo otra víctima del choque en la Zacatecas

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    Fallece en el Hospital General de Saltillo otra víctima del choque en la Zacatecas
    La mujer recibía atención en el Hospital General de Saltillo, donde falleció la madrugada de este jueves. ARCHIVO

Juana Ramírez Tovar, de 48 años, permanecía hospitalizada tras el choque frontal entre un Tsuru y un tráiler

Una familia que viajaba rumbo a Zacatecas sufrió un accidente la noche del miércoles 31 de julio, perdió otro integrante más luego de que una mujer que fue llevada al Hospital General en Saltillo y perdiera la vida el día de hoy.

El automóvil en el que viajaban chocó de frente contra un tráiler sobre la carretera libre a Zacatecas alrededor de las 9:40 de la noche, en el kilómetro 300, en las inmediaciones del ejido Guadalupe Victoria. En el siniestro participó un vehículo Nissan Tsuru que quedó destrozado tras impactarse contra un tráiler de la empresa Transinergia.

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El conductor del automóvil quedó atrapado en el interior de la unidad y fue localizado inconsciente por los cuerpos de emergencia, a pesar de las maniobras de los rescatistas para liberarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Sus acompañantes resultaron lesionados, algunos de ellos de gravedad, tres de los heridos fueron trasladados al Hospital General, mientras que otro fue llevado al Hospital Universitario para recibir atención médica.

Entre los lesionados se encontraba Juana Ramírez Tovar, de 48 años, quien ingresó al Hospital General la tarde del 31 de julio, procedente de otro hospital, después de permanecer bajo atención médica, y a pesar de las labores médicas falleció alrededor de las 5 de la mañana de este jueves 13 de agosto.

El operador del tráiler no fue localizado en el lugar del accidente, de acuerdo con los primeros informes, aparentemente abandonó la unidad de carga y se retiró de la zona.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios de ley.

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