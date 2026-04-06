Fallece en el hospital tras volcarse en La Carbonera

La volcadura de una camioneta sobre la carretera federal 57, en el tramo Ojo Caliente–Santa Cruz, dejó como saldo un joven sin vida y dos más lesionados la tarde de este lunes.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando una camioneta Ford Ranger, del estado de Nuevo León, circulaba con dirección a dicha entidad por la carretera conocida como Carbonera. En la camioneta viajaban Carlos Damián N., de 21 años; Diego N., de 19; y Juan Ángel N., de 14, quienes ya habían pasado la zona de Los Chorros.

A la altura del kilómetro 6+500, el conductor perdió el control, salió de la carpeta asfáltica y la camioneta terminó sobre su toldo, luego de volcar en repetidas ocasiones. Automovilistas que pasaban por el sitio dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911, lo que movilizó a paramédicos de Capufe y a elementos de Protección Civil de Arteaga, quienes brindaron atención a los ocupantes.

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Dos de los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales de Saltillo; sin embargo, Diego González, quien fue atendido por personal de Capufe y llevado rápidamente a un nosocomio, falleció minutos después de ingresar al Hospital General debido a las lesiones que presentaba.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el conductor habría perdido el control tras dormitar al volante, aunque no se descarta que el exceso de velocidad haya influido.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y lo consignaron ante el Ministerio Público, mientras que la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes.