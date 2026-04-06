Hallan sin vida a reo federal dentro de celda en Ramos Arizpe

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Saltillo
/ 6 abril 2026
    Hallan sin vida a reo federal dentro de celda en Ramos Arizpe
    El cuerpo fue hallado suspendido con una prenda atada a la reja de la celda, según los primeros reportes recabados en el lugar. ARCHIVO

El interno cumplía una condena de 60 años por secuestro y delincuencia organizada; autoridades mantienen abierta la investigación

Un reo del fuero federal, que se encontraba sentenciado a 60 años de prisión, tomó la decisión de quitarse la vida al interior de su celda en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 18, en Ramos Arizpe, Coahuila.

Se trata de Pedro ¨N¨, alias “El Chaparro” y/o Pedro Cornejo Silva, de 54 años de edad, originario de Nezahualcóyotl, Estado de México.

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El interno enfrentaba cargos por delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y portación de armas de fuego de uso exclusivo, según la causa penal 114/2001.

De acuerdo con la encargada del área jurídica del centro penitenciario, Araceli Martínez Nava, se solicitó la presencia de autoridades tras el reporte de una persona sin vida en el módulo.

Fue un elemento de custodia quien indicó que, alrededor de las 16:20 horas del domingo, al ingresar a la celda 0720, localizó al interno colgado con su propio pants, el cual había atado a la reja.

La médico del Cefereso, Guadalupe de Anda Morales, revisó a la persona y confirmó que no contaba con signos vitales.

Posteriormente, las autoridades entrevistaron a William Morales Benítez, de 37 años, quien refirió que, después de ingerir alimentos, se recostó y se quedó dormido.

Al despertar, observó a su compañero suspendido con la prenda atada a un barrote y al cuello, por lo que solicitó apoyo.

Servicios periciales, a cargo del área de Criminalística de Campo, realizaron las diligencias correspondientes. El traslado del cuerpo fue efectuado por personal de una empresa funeraria.

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Las autoridades continúan con la investigación.

Pedro ¨N¨, junto a otros tres de sus cómplices, fue detenido en octubre de 2001 en una casa de seguridad ubicada en el municipio de Chalco, Estado de México, donde se acreditó que pertenecían a la organización criminal denominada “Los Colmenos”.

De acuerdo con las investigaciones, esta banda delictiva se dedicaba al secuestro y su principal característica para lograr que los familiares de sus víctimas pagaran el rescate era mutilar los dedos de los plagiados.

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