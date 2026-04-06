Hallan sin vida a reo federal dentro de celda en Ramos Arizpe

Se trata de Pedro ¨N¨, alias “El Chaparro” y/o Pedro Cornejo Silva, de 54 años de edad, originario de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Un reo del fuero federal, que se encontraba sentenciado a 60 años de prisión, tomó la decisión de quitarse la vida al interior de su celda en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 18, en Ramos Arizpe , Coahuila.

El interno enfrentaba cargos por delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y portación de armas de fuego de uso exclusivo, según la causa penal 114/2001.

De acuerdo con la encargada del área jurídica del centro penitenciario, Araceli Martínez Nava, se solicitó la presencia de autoridades tras el reporte de una persona sin vida en el módulo.

Fue un elemento de custodia quien indicó que, alrededor de las 16:20 horas del domingo, al ingresar a la celda 0720, localizó al interno colgado con su propio pants, el cual había atado a la reja.

La médico del Cefereso, Guadalupe de Anda Morales, revisó a la persona y confirmó que no contaba con signos vitales.

Posteriormente, las autoridades entrevistaron a William Morales Benítez, de 37 años, quien refirió que, después de ingerir alimentos, se recostó y se quedó dormido.

Al despertar, observó a su compañero suspendido con la prenda atada a un barrote y al cuello, por lo que solicitó apoyo.

Servicios periciales, a cargo del área de Criminalística de Campo, realizaron las diligencias correspondientes. El traslado del cuerpo fue efectuado por personal de una empresa funeraria.