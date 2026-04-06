Fallece motociclista en choque frontal con un tractocamión, en Arteaga

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 6 abril 2026
    Fallece motociclista en choque frontal con un tractocamión, en Arteaga
    Elementos de la AIC fueron los que llevaron a cabo las diligencias pertinentes Ulises Martínez
    Fallece motociclista en choque frontal con un tractocamión, en Arteaga
    Personal de la Guardia Nacional tomó conocimiento del accidente Ulises Martínez
    Fallece motociclista en choque frontal con un tractocamión, en Arteaga
    El área quedó asegurada Ulises Martínez
    Fallece motociclista en choque frontal con un tractocamión, en Arteaga
    El cuerpo quedó a un costado de la carretera. Ulises Martínez
    Fallece motociclista en choque frontal con un tractocamión, en Arteaga
    La motocicleta quedó debajo del tractocamión Ulises Martínez

El conductor de la moto presuntamente invadió carril y se impactó con el tractocamión

Un motociclista murió tras verse involucrado en un choque frontal registrado la tarde de este lunes en la carretera federal libre 57, en el tramo Puerto México–La Encantada, luego de invadir el carril contrario y colisionar contra un tráiler.

El hecho fue reportado alrededor de las 12 del mediodía de este lunes al Sistema de Emergencias 911, donde se informaba sobre una persona que se encontraba sin signos vitales en el kilómetro 215, cerca del ejido Chapultepec.

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, la víctima fue identificada como Alejandro N., de 43 años, con domicilio en la colonia Las Isabeles, quien se dirigía a Saltillo a bordo de su motocicleta.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan sin vida a reo federal dentro de celda en Ramos Arizpe

Las autoridades señalaron que el motociclista invadió el carril contrario y se impactó de frente contra un tractocamión que circulaba en dirección a Huachichil.

Tras el impacto, el cuerpo del conductor quedó a un costado de la carpeta asfáltica, mientras que la motocicleta fue arrastrada varios metros debajo del tráiler hasta que el operador detuvo la unidad.

Paramédicos de Protección Civil de Arteaga acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento. Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para permitir las labores correspondientes.

El conductor del tráiler permaneció en el lugar y presentó a las autoridades videos de las cámaras de la cabina, así como al personal de la Fiscalía General del Estado adscrito a Arteaga, quienes realizaron las diligencias, mientras peritos recabaron indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

La Guardia Nacional se hizo cargo del caso y puso los vehículos a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Normas morenistas

Normas morenistas
true

Partidos ricos en un país de pobres
true

POLITICÓN: Pensiones doradas, la reforma que el Congreso de Coahuila prefiere ignorar
El Ayuntamiento de Saltillo analizará medidas para mantener las calles limpias y asegurar la continuidad del programa de bacheo.

Continúa Saltillo plan de pavimentación pese al alza de asfalto; proponen medidas contra ‘cochinones’
Aunque el primer cuadro de la ciudad registró afluencia durante la Semana Mayor, el repunte en ventas se concentró principalmente en giros restauranteros.

Ventas en el Centro Histórico de Saltillo no alcanzan proyección de Semana Santa
Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez encabezan la presencia coahuilense en la Copa del Mundo que inicia en Puebla.

Coahuila tira sus primeras flechas: inicia este martes la Copa del Mundo de tiro con arco en Puebla
Donald Trump lanzó una fuerte advertencia a Irán a través de sus redes sociales el domingo de Pascua.

Trump se muestra envalentonado por un rescate exitoso
La estrategia de la CIA para localizar y extraer al oficial de sistemas de armamento desaparecido tras el derribo de su F-15E.

Cómo ayudó la CIA a localizar a un aviador de EU escondido en Irán