Fallece motociclista en choque frontal con un tractocamión, en Arteaga

Un motociclista murió tras verse involucrado en un choque frontal registrado la tarde de este lunes en la carretera federal libre 57, en el tramo Puerto México–La Encantada, luego de invadir el carril contrario y colisionar contra un tráiler.

El hecho fue reportado alrededor de las 12 del mediodía de este lunes al Sistema de Emergencias 911, donde se informaba sobre una persona que se encontraba sin signos vitales en el kilómetro 215, cerca del ejido Chapultepec.

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, la víctima fue identificada como Alejandro N., de 43 años, con domicilio en la colonia Las Isabeles, quien se dirigía a Saltillo a bordo de su motocicleta.

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Las autoridades señalaron que el motociclista invadió el carril contrario y se impactó de frente contra un tractocamión que circulaba en dirección a Huachichil.

Tras el impacto, el cuerpo del conductor quedó a un costado de la carpeta asfáltica, mientras que la motocicleta fue arrastrada varios metros debajo del tráiler hasta que el operador detuvo la unidad.

Paramédicos de Protección Civil de Arteaga acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento. Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para permitir las labores correspondientes.

El conductor del tráiler permaneció en el lugar y presentó a las autoridades videos de las cámaras de la cabina, así como al personal de la Fiscalía General del Estado adscrito a Arteaga, quienes realizaron las diligencias, mientras peritos recabaron indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

La Guardia Nacional se hizo cargo del caso y puso los vehículos a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.